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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 січ, 2018 16:48
BBC написав: WachtAmRhein написав: BBC написав:
Мда. Консультацию психиатра не желаете пройти?
За 10 більше-баллов было бы неплохо.
Да уж. Жду рулетку, пока коплю, не на что тратить.
А я на днях со всех аккаунтов максимальный мегого, бонусами до мюсентября добил.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 16:53
WachtAmRhein
слабаки.
я почти 4 к в Бильше пополняхами накалядовал.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 16:57
IMPRINTER написав:WachtAmRhein
слабаки.
я почти 4 к в Бильше пополняхами накалядовал.
Куда нам убогим. Нам пумбик девятки не вешает и пшеки письма не шлют...
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Додано: Нед 21 січ, 2018 17:13
IMPRINTER написав:WachtAmRhein
слабаки.
я почти 4 к в Бильше пополняхами накалядовал.
Это када по 30 грн за регистрацию давали?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 17:19
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недавно - когда по 20 давали.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 17:20
IMPRINTER
Ого!
Кто не пьёт, тот не рискует.
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