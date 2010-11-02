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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5176517751785179>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 874
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 16:48

  BBC написав:
  WachtAmRhein написав:
  BBC написав:Мда. Консультацию психиатра не желаете пройти?


За 10 більше-баллов было бы неплохо.
Да уж. Жду рулетку, пока коплю, не на что тратить.


А я на днях со всех аккаунтов максимальный мегого, бонусами до мюсентября добил.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 16:53

WachtAmRhein

слабаки.
я почти 4 к в Бильше пополняхами накалядовал.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 16:57

  IMPRINTER написав:WachtAmRhein

слабаки.
я почти 4 к в Бильше пополняхами накалядовал.


Куда нам убогим. Нам пумбик девятки не вешает и пшеки письма не шлют...
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:13

  IMPRINTER написав:WachtAmRhein

слабаки.
я почти 4 к в Бильше пополняхами накалядовал.


Это када по 30 грн за регистрацию давали?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:19

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недавно - когда по 20 давали.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:20

IMPRINTER Ого! :shock:
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 20:51

Re: Альфа-Банк

Завдяки МС Більше з жовтня 2016 не плачу за мегого максимальний ...
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:13

Re: Альфа-Банк

При відключенні смс в пакеті Комфорт, підтвердити операцію (відкриття депо з картки, зняття коштів із Ощадного) можна буде тільки через дзвінок на 0800?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:26

  V2 написав:При відключенні смс в пакеті Комфорт, підтвердити операцію (відкриття депо з картки, зняття коштів із Ощадного) можна буде тільки через дзвінок на 0800?


как вы себе вообще представляете узнать ОТП-пароль для подтверждения операции по 0-800 даже же гипотетичеки?

не путайте такие вещи как:
- смс информирование о движении по карте (зачисление/поступление)
- ОТП-пароль для операций в мабе - это не связанные между собой веши. ОТП пароль не привязан к карте - он привязан к аккаунту и если у вас не будет даже ниодной карты они все равно будут вам приходить.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:29

IMPRINTER
З останніми змінами тільки і встигає слідкувати за Альфою.
Тобто, відключення смс в пакеті комфорт ніяких негативних наслідків не матиме (рух коштів можу побачити і в МАБі)?

з.і. думаю чи варто змінювати на Ультру. Турбуюсь, що після платних смс по Комфорту придумають якусь незручність і по Ультрі.
V2
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