А я на днях со всех аккаунтов максимальный мегого, бонусами до мюсентября добил.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 січ, 2018 16:48
Додано: Нед 21 січ, 2018 16:53
WachtAmRhein
слабаки.
я почти 4 к в Бильше пополняхами накалядовал.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 16:57
Додано: Нед 21 січ, 2018 17:13
Это када по 30 грн за регистрацию давали?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 21 січ, 2018 17:19
Фантом
недавно - когда по 20 давали.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 20:51
Re: Альфа-Банк
Завдяки МС Більше з жовтня 2016 не плачу за мегого максимальний ...
Додано: Нед 21 січ, 2018 23:13
Re: Альфа-Банк
При відключенні смс в пакеті Комфорт, підтвердити операцію (відкриття депо з картки, зняття коштів із Ощадного) можна буде тільки через дзвінок на 0800?
Додано: Нед 21 січ, 2018 23:26
как вы себе вообще представляете узнать ОТП-пароль для подтверждения операции по 0-800 даже же гипотетичеки?
не путайте такие вещи как:
- смс информирование о движении по карте (зачисление/поступление)
- ОТП-пароль для операций в мабе - это не связанные между собой веши. ОТП пароль не привязан к карте - он привязан к аккаунту и если у вас не будет даже ниодной карты они все равно будут вам приходить.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 23:29
IMPRINTER
З останніми змінами тільки і встигає слідкувати за Альфою.
Тобто, відключення смс в пакеті комфорт ніяких негативних наслідків не матиме (рух коштів можу побачити і в МАБі)?
з.і. думаю чи варто змінювати на Ультру. Турбуюсь, що після платних смс по Комфорту придумають якусь незручність і по Ультрі.
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