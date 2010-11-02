Додано: Пон 22 січ, 2018 00:45

mephala написав: velox написав: Считаю поведение представителя недопустимым и прошу расскрыть данные личности, для написания жалобы в том числе и на представителя за отсутствие должной реакции на мои неоднократные жалобы на курьерскую доставку, за покрывательство недобросовестных сотрудников отдела доставки и за сообщения и лайки, которые порочат мою честь и достоинство. Считаю поведение представителя недопустимым и прошу расскрыть данные личности, для написания жалобы в том числе и на представителя за отсутствие должной реакции на мои неоднократные жалобы на курьерскую доставку, за покрывательство недобросовестных сотрудников отдела доставки и за сообщения и лайки, которые порочат мою честь и достоинство.



честно говоря я не понимаю вас. вы вышли с жалобой на офпреда. его реакция вас не устроила. зачем вы все долбитесь и долбитесь в эту дверь?

если вас так достал курьер я уже дал вам совет.

ищите его начальство в реале. пишите жалобы на бумаге в реальный офис. честно говоря я не понимаю вас. вы вышли с жалобой на офпреда. его реакция вас не устроила. зачем вы все долбитесь и долбитесь в эту дверь?если вас так достал курьер я уже дал вам совет.ищите его начальство в реале. пишите жалобы на бумаге в реальный офис.

Просите – и дано будет вам; ищите – и найдете; стучите – и отворят вам (с)Честно говоря я не понимаю людей, которые не желают отстаивать свои права и добиваться результата - просто иннертная масса, которая привыкла, что кругом бардак и хаос, и считает, что даже если нарушают твои права, то лучше промолчать, лишь бы самого никто не трогал. Я не имею в виду лично вас, я лишь отвечаю на ваш вопрос. Мне нравится этот банк и его продукты, но я категорически неприемлю подобного отношения в обслуживании.офпред это не волонтер, здесь он сотрудник банка, находящийся на рабочем месте и получающий зарплату за свою работу. Я лишь хочу чтобы обслуживание в этом банке было на высшем уровне, независимо от канала обращения, одним из которых является данный форум - обвинение клиента в том, что он сам дурак, это удел шарашкиных контор с базара, но не практика одного из крупнейших банков страны, поэтому сотрудник позволяющий себе такое, должен нести за это ответственность.Жалоба на курьера непременно будет подана, это однозначно, к тому же мне стало известно о еще нескольких случаях, когда клиенты ждали неделями снисхождения этой королевы доставки, но всем же пофиг, карту получил с горем пополам и тихонько в тряпочку молчит.