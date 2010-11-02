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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5176517751785179

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 874
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:32

  V2 написав:IMPRINTER
З останніми змінами тільки і встигає слідкувати за Альфою.
Тобто, відключення смс в пакеті комфорт ніяких негативних наслідків не матиме (рух коштів можу побачити і в МАБі)?

з.і. думаю чи варто змінювати на Ультру. Турбуюсь, що після платних смс по Комфорту придумають якусь незручність і по Ультрі.


ну там смс-инфо это и есть смс о движении средств и не более. сами решайте насколько для вас это негативно )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:47

  velox написав:Считаю поведение представителя недопустимым и прошу расскрыть данные личности, для написания жалобы в том числе и на представителя за отсутствие должной реакции на мои неоднократные жалобы на курьерскую доставку, за покрывательство недобросовестных сотрудников отдела доставки и за сообщения и лайки, которые порочат мою честь и достоинство.


честно говоря я не понимаю вас. вы вышли с жалобой на офпреда. его реакция вас не устроила. зачем вы все долбитесь и долбитесь в эту дверь?
если вас так достал курьер я уже дал вам совет.
ищите его начальство в реале. пишите жалобы на бумаге в реальный офис.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 00:45

  mephala написав:
  velox написав:Считаю поведение представителя недопустимым и прошу расскрыть данные личности, для написания жалобы в том числе и на представителя за отсутствие должной реакции на мои неоднократные жалобы на курьерскую доставку, за покрывательство недобросовестных сотрудников отдела доставки и за сообщения и лайки, которые порочат мою честь и достоинство.


честно говоря я не понимаю вас. вы вышли с жалобой на офпреда. его реакция вас не устроила. зачем вы все долбитесь и долбитесь в эту дверь?
если вас так достал курьер я уже дал вам совет.
ищите его начальство в реале. пишите жалобы на бумаге в реальный офис.

Просите – и дано будет вам; ищите – и найдете; стучите – и отворят вам (с)

Честно говоря я не понимаю людей, которые не желают отстаивать свои права и добиваться результата - просто иннертная масса, которая привыкла, что кругом бардак и хаос, и считает, что даже если нарушают твои права, то лучше промолчать, лишь бы самого никто не трогал. Я не имею в виду лично вас, я лишь отвечаю на ваш вопрос. Мне нравится этот банк и его продукты, но я категорически неприемлю подобного отношения в обслуживании.

офпред это не волонтер, здесь он сотрудник банка, находящийся на рабочем месте и получающий зарплату за свою работу. Я лишь хочу чтобы обслуживание в этом банке было на высшем уровне, независимо от канала обращения, одним из которых является данный форум - обвинение клиента в том, что он сам дурак, это удел шарашкиных контор с базара, но не практика одного из крупнейших банков страны, поэтому сотрудник позволяющий себе такое, должен нести за это ответственность.

Жалоба на курьера непременно будет подана, это однозначно, к тому же мне стало известно о еще нескольких случаях, когда клиенты ждали неделями снисхождения этой королевы доставки, но всем же пофиг, карту получил с горем пополам и тихонько в тряпочку молчит.
velox
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 04:02

  velox написав:Честно говоря я не понимаю людей, которые не желают отстаивать свои права и добиваться результата - просто иннертная масса, которая привыкла, что кругом бардак и хаос, и считает, что даже если нарушают твои права, то лучше промолчать, лишь бы самого никто не трогал. Я не имею в виду лично вас, я лишь отвечаю на ваш вопрос. Мне нравится этот банк и его продукты, но я категорически неприемлю подобного отношения в обслуживании.


я всего лишь вам сказал что если одна дверь закрылась нужно искать другую. а не долбиться лбом в закрытую. а вы опять начали разводить демагогию.

ЗЫ
оф пред это может и оф сотрудник банка но он просто передающее звено а не владыка всея руси. а вы хотите что бы он матом крыл всех нерадивых сотрудников и требовал немедленного исполнения его требований. по моему вы забываетесь.
многие из нас работают на работе и так же выполняют распоряжения - приказать может только личный начальник или начальник мого начальника. всех остальных могут послать культурно на три буквы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 06:04

Читайте внимательно ник ;)
P.S. Курерская доставка не знакома ей вовсе. Королевская особа.
Щось мені з ТАС "щастить"
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