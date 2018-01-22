velox, добрый день. Прежде всего, хочу принести свои извинения за то, что возникла данная ситуация, в которой мы не поняли друг друга. Изначально от Вас поступил запрос в личном сообщении, в котором было указано, что после подачи заявки на Кредитную карту обратной связи от Банка не было. Но был звонок курьера 21.12 и 15.01 (до того, как Ваша претензия была взята в работу руководителем курьера). Также Вам был предоставлен номер телефона для возможности связаться самостоятельно. Мой ответ не означал, что я приняла сторону курьера и с моей стороны была проведена работа с курьерской доставкой по данной ситуации, чтобы карта была Вами получена. И карта была доставлена Вам на следующий день после Вашего обращения.Также руководителю курьерской доставки передана на рассмотрение Ваша претензия для проведения работы с сотрудниками подразделения.