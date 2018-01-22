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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:41
Valt22 написав:Alfa_Bank
При замене по сроку максимума gold на максимум world будет новый договор с новой датой или дата останется прежняя?
та же ситуация, но ворлд уже есть.
мне могут предложить только ворлд вместо голда или, как вариант, эко-максимум?
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Додано: Пон 22 січ, 2018 15:51
velox написав:
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав:
velox, добрый день. Прежде всего, хочу принести свои извинения за то, что возникла данная ситуация, в которой мы не поняли друг друга. Изначально от Вас поступил запрос в личном сообщении, в котором было указано, что после подачи заявки на Кредитную карту обратной связи от Банка не было. Но был звонок курьера 21.12 и 15.01 (до того, как Ваша претензия была взята в работу руководителем курьера). Также Вам был предоставлен номер телефона для возможности связаться самостоятельно. Мой ответ не означал, что я приняла сторону курьера и с моей стороны была проведена работа с курьерской доставкой по данной ситуации, чтобы карта была Вами получена. И карта была доставлена Вам на следующий день после Вашего обращения.
Также руководителю курьерской доставки передана на рассмотрение Ваша претензия для проведения работы с сотрудниками подразделения.
, это именно то, что я хотел услышать от вас изначально, что жалоба принята в работу и соответствующие меры будут приняты. Но получилось то, что получилось, из-за недосказанности и недопонимания.
Претензий лично к вам не имею. Я очень благодарен вам за проделанную работу. А с курьером будем параллельно решать вопрос в другом поле.
velox, претензия на работу курьера находится на рассмотрении руководства.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 16:03
velox написав:
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав:
velox, добрый день. Прежде всего, хочу принести свои извинения за то, что возникла данная ситуация, в которой мы не поняли друг друга. Изначально от Вас поступил запрос в личном сообщении, в котором было указано, что после подачи заявки на Кредитную карту обратной связи от Банка не было. Но был звонок курьера 21.12 и 15.01 (до того, как Ваша претензия была взята в работу руководителем курьера). Также Вам был предоставлен номер телефона для возможности связаться самостоятельно. Мой ответ не означал, что я приняла сторону курьера и с моей стороны была проведена работа с курьерской доставкой по данной ситуации, чтобы карта была Вами получена. И карта была доставлена Вам на следующий день после Вашего обращения.
Также руководителю курьерской доставки передана на рассмотрение Ваша претензия для проведения работы с сотрудниками подразделения.
, это именно то, что я хотел услышать от вас изначально, что жалоба принята в работу и соответствующие меры будут приняты. Но получилось то, что получилось, из-за недосказанности и недопонимания.
Претензий лично к вам не имею. Я очень благодарен вам за проделанную работу. А с курьером будем параллельно решать вопрос в другом поле.
А поставить лайк тете за пост?
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Додано: Пон 22 січ, 2018 16:05
IMPRINTER написав:
А поставить лайк тете за пост?
там не тёоотя, там файна смарт-дівчина
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 22 січ, 2018 16:10
Не знаю дивчына или тетя но пару раз помогла оперативно решить вопросы, главное что бы человек хороший был. Нам же не свататься на ней)))
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Додано: Пон 22 січ, 2018 17:04
yuri1978 написав:
та же ситуация, но ворлд уже есть.
мне могут предложить только ворлд вместо голда или, как вариант, эко-максимум?
yuri1978, добрый вечер. Предложат карту World.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 22 січ, 2018 17:09
Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:
та же ситуация, но ворлд уже есть.
мне могут предложить только ворлд вместо голда или, как вариант, эко-максимум?
yuri1978, добрый вечер. Предложат карту World.
и зачем мне вторая?
не вижу логики...
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Додано: Вів 23 січ, 2018 00:46
yuri1978 написав: Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:
та же ситуация, но ворлд уже есть.
мне могут предложить только ворлд вместо голда или, как вариант, эко-максимум?
yuri1978, добрый вечер. Предложат карту World.
и зачем мне вторая?
не вижу логики...
Если карта еще не закончилась, Вы можете обратиться в отделение и Вам сделают в другом тарифном плане(например ЭКО)
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Andi_30
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Додано: Вів 23 січ, 2018 01:02
Andi_30 написав:
Если карта еще не закончилась, Вы можете обратиться в отделение и Вам сделают в другом тарифном плане(например ЭКО)
это вы сами придумали?
сменить тариф кредитки по желанию клиента у аллы можно тока закрыть ту что есть и подать заявку на новую.
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