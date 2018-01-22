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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5178517951805181

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 874
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:41

  Valt22 написав:Alfa_Bank
При замене по сроку максимума gold на максимум world будет новый договор с новой датой или дата останется прежняя?

та же ситуация, но ворлд уже есть.
мне могут предложить только ворлд вместо голда или, как вариант, эко-максимум?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:51

  velox написав:
  Alfa_Bank написав:velox, добрый день. Прежде всего, хочу принести свои извинения за то, что возникла данная ситуация, в которой мы не поняли друг друга. Изначально от Вас поступил запрос в личном сообщении, в котором было указано, что после подачи заявки на Кредитную карту обратной связи от Банка не было. Но был звонок курьера 21.12 и 15.01 (до того, как Ваша претензия была взята в работу руководителем курьера). Также Вам был предоставлен номер телефона для возможности связаться самостоятельно. Мой ответ не означал, что я приняла сторону курьера и с моей стороны была проведена работа с курьерской доставкой по данной ситуации, чтобы карта была Вами получена. И карта была доставлена Вам на следующий день после Вашего обращения.
Также руководителю курьерской доставки передана на рассмотрение Ваша претензия для проведения работы с сотрудниками подразделения.

Alfa_Bank, это именно то, что я хотел услышать от вас изначально, что жалоба принята в работу и соответствующие меры будут приняты. Но получилось то, что получилось, из-за недосказанности и недопонимания.
Претензий лично к вам не имею. Я очень благодарен вам за проделанную работу. А с курьером будем параллельно решать вопрос в другом поле.

velox, претензия на работу курьера находится на рассмотрении руководства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:03

  velox написав:
  Alfa_Bank написав:velox, добрый день. Прежде всего, хочу принести свои извинения за то, что возникла данная ситуация, в которой мы не поняли друг друга. Изначально от Вас поступил запрос в личном сообщении, в котором было указано, что после подачи заявки на Кредитную карту обратной связи от Банка не было. Но был звонок курьера 21.12 и 15.01 (до того, как Ваша претензия была взята в работу руководителем курьера). Также Вам был предоставлен номер телефона для возможности связаться самостоятельно. Мой ответ не означал, что я приняла сторону курьера и с моей стороны была проведена работа с курьерской доставкой по данной ситуации, чтобы карта была Вами получена. И карта была доставлена Вам на следующий день после Вашего обращения.
Также руководителю курьерской доставки передана на рассмотрение Ваша претензия для проведения работы с сотрудниками подразделения.

Alfa_Bank, это именно то, что я хотел услышать от вас изначально, что жалоба принята в работу и соответствующие меры будут приняты. Но получилось то, что получилось, из-за недосказанности и недопонимания.
Претензий лично к вам не имею. Я очень благодарен вам за проделанную работу. А с курьером будем параллельно решать вопрос в другом поле.


А поставить лайк тете за пост? :D
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:05

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:А поставить лайк тете за пост?

там не тёоотя, там файна смарт-дівчина :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:10

Re: Альфа-Банк

Не знаю дивчына или тетя но пару раз помогла оперативно решить вопросы, главное что бы человек хороший был. Нам же не свататься на ней)))
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:04

  yuri1978 написав:та же ситуация, но ворлд уже есть.
мне могут предложить только ворлд вместо голда или, как вариант, эко-максимум?

yuri1978, добрый вечер. Предложат карту World.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:09

  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:та же ситуация, но ворлд уже есть.
мне могут предложить только ворлд вместо голда или, как вариант, эко-максимум?

yuri1978, добрый вечер. Предложат карту World.

и зачем мне вторая?
не вижу логики...
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:19

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:А поставить лайк тете за пост?

там не тёоотя, там файна смарт-дівчина :)

viewtopic.php?p=3656547#p3656547
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 00:46

  yuri1978 написав:
  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:та же ситуация, но ворлд уже есть.
мне могут предложить только ворлд вместо голда или, как вариант, эко-максимум?

yuri1978, добрый вечер. Предложат карту World.

и зачем мне вторая?
не вижу логики...


Если карта еще не закончилась, Вы можете обратиться в отделение и Вам сделают в другом тарифном плане(например ЭКО)
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 01:02

  Andi_30 написав:Если карта еще не закончилась, Вы можете обратиться в отделение и Вам сделают в другом тарифном плане(например ЭКО)


это вы сами придумали?
сменить тариф кредитки по желанию клиента у аллы можно тока закрыть ту что есть и подать заявку на новую.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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  #<1 ... 5178517951805181
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