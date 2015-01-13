Додано: Вів 23 січ, 2018 18:43

Alfa_Bank



Ладно пррехали, но какой все-таки актуалтный алгоритм смены тарифного пакета? Карты имебшиеся меняют или нет? В ноль надо выводить перкд этим карту?

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