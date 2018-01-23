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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5181518251835184>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 874
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:28

  yuri1978 написав:
  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:та же ситуация, но ворлд уже есть.
мне могут предложить только ворлд вместо голда или, как вариант, эко-максимум?

yuri1978, добрый вечер. Предложат карту World.

и зачем мне вторая?
не вижу логики...

yuri1978, автоматически карта перевыпускается на World, но до момента перевыпуска Вы можете обратиться в Контакт-Центр Банка и изменить тариф.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:30

  IMPRINTER написав:
  Andi_30 написав:Если карта еще не закончилась, Вы можете обратиться в отделение и Вам сделают в другом тарифном плане(например ЭКО)


это вы сами придумали?
сменить тариф кредитки по желанию клиента у аллы можно тока закрыть ту что есть и подать заявку на новую.

IMPRINTER, уже возможна смена тарифа.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 4103
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:49

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
  Andi_30 написав:Если карта еще не закончилась, Вы можете обратиться в отделение и Вам сделают в другом тарифном плане(например ЭКО)


это вы сами придумали?
сменить тариф кредитки по желанию клиента у аллы можно тока закрыть ту что есть и подать заявку на новую.

IMPRINTER, уже возможна смена тарифа.


Скажите, а почему про эту возможность нигде не сооьщили? Плчему сотрудник КЦ не спросил желаю ли я перевыпусть в другом тарифе? Я свято верил вам, что это недьзя.
Прошу зарегистотровать жалобу и наквзать виновных. Я тока перевыпустил голд в ненужный ворлд. Как теперь быть? Три года ждать? Или есть возможность сменить тариф не дожидаясь конца сроуа карты? Какой подробный алгоритм?
Уакой подробный алгоритм смены тарифа и когда это модно сделать?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:54

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:сменить тариф кредитки по желанию клиента у аллы можно тока закрыть ту что есть и подать заявку на новую.

IMPRINTER, уже возможна смена тарифа.


Скажите, а почему про эту возможность нигде не сооьщили? Плчему сотрудник КЦ не спросил желаю ли я перевыпусть в другом тарифе? Я свято верил вам, что это недьзя.
Прошу зарегистотровать жалобу и наквзать виновных. Я тока перевыпустил голд в ненужный ворлд. Как теперь быть? Три года ждать? Или есть возможность сменить тариф не дожидаясь конца сроуа карты? Какой подробный алгоритм?


Дико плюсую!

Представник банку, з Вас - соррі-бонус!
Я закрив свою кредитку з лімітом 18к і подав на МТС. По факту отримав болт - нещасні 3000, від яких відмовився! А так міг би культурно мігрувати на інший тарифний пакет! Що за маразми!
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:56

  IMPRINTER написав:Скажите, а почему про эту возможность нигде не сооьщили? Плчему сотрудник КЦ не спросил желаю ли я перевыпусть в другом тарифе? Я свято верил вам, что это недьзя.
Прошу зарегистотровать жалобу и наквзать виновных. Я тока перевыпустил голд в ненужный ворлд. Как теперь быть? Три года ждать? Или есть возможность сменить тариф не дожидаясь конца сроуа карты? Какой подробный алгоритм?
Уакой подробный алгоритм смены тарифа и когда это модно сделать?

IMPRINTER, эта возможность появилась в декабре. Когда Вы обращались? Также сменить тариф можно не дожидаясь окончания срока действия карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:12

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Скажите, а почему про эту возможность нигде не сооьщили? Плчему сотрудник КЦ не спросил желаю ли я перевыпусть в другом тарифе? Я свято верил вам, что это недьзя.
Прошу зарегистотровать жалобу и наквзать виновных. Я тока перевыпустил голд в ненужный ворлд. Как теперь быть? Три года ждать? Или есть возможность сменить тариф не дожидаясь конца сроуа карты? Какой подробный алгоритм?
Уакой подробный алгоритм смены тарифа и когда это модно сделать?

IMPRINTER, эта возможность появилась в декабре. Когда Вы обращались? Также сменить тариф можно не дожидаясь окончания срока действия карты.


В январе.
Хорошо как сменить щас Тариф пошагово?
Карты остаются теже или карты меняют на новые?

Просто понимаете что возмущает, что эту проблему подымали годами. Люди бфли вынуждены закрывать димиты, подавать новые заявки по новой делать скоринг, по итогу пооучать совсем другие лимиты копеечные в сравнение с тем, что были морочить голову себе, сотрудникам, падать вам в ноги с просьбой помочь за что вам спасибо. Наконец эту проблему решили. Для отсталости Альфы это равносильно переходу с угля на атомное топливо. И нигде про это не слово. Нигде ни в новостях, ни при входе в МаБ не всплыл баннер про это, хотя там они вечно всплывают о всякой фигне, и вот мы совсем случайно не из сайта банка и даже не от вас узнаем об этой возмодности...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:18

  Nighthawk написав:Представник банку, з Вас - соррі-бонус!
Я закрив свою кредитку з лімітом 18к і подав на МТС. По факту отримав болт - нещасні 3000, від яких відмовився! А так міг би культурно мігрувати на інший тарифний пакет! Що за маразми!

Nighthawk, доброго вечора. В Банку постійно відбуваються зміни, враховуючи потреби клієнтів та бізнесу. Чи є підстави в Вашому випадку для сорі-бонусу від Банку потрібно з’ясувати. Вкажіть, будь ласка, в особистому повідомленні Ваш ПІН, ПІБ.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:43

Alfa_Bank

Ладно пррехали, но какой все-таки актуалтный алгоритм смены тарифного пакета? Карты имебшиеся меняют или нет? В ноль надо выводить перкд этим карту?
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:06

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Ладно пррехали, но какой все-таки актуалтный алгоритм смены тарифного пакета? Карты имебшиеся меняют или нет? В ноль надо выводить перкд этим карту?

На "горячке" подают заявку на замену тарифа, выпускают новую карту и после выпуска карты топать в отделенеие на переподписание документов + активация карты.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:33

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Скажите, а почему про эту возможность нигде не сооьщили? Плчему сотрудник КЦ не спросил желаю ли я перевыпусть в другом тарифе? Я свято верил вам, что это недьзя.
Прошу зарегистотровать жалобу и наквзать виновных. Я тока перевыпустил голд в ненужный ворлд. Как теперь быть? Три года ждать? Или есть возможность сменить тариф не дожидаясь конца сроуа карты? Какой подробный алгоритм?
Уакой подробный алгоритм смены тарифа и когда это модно сделать?

IMPRINTER, эта возможность появилась в декабре. Когда Вы обращались? Также сменить тариф можно не дожидаясь окончания срока действия карты.

Прошу таки уточнить шо/када/как мона изменить в тарифном пакете КК:
1. При перевыпуске по сроку старой Альфа-Покупки на любую Максимум-хххх Ворлд? Без дополнительного скоринга с сохранением старого кредлимита?
2. При перевыпуске по сроку старой Максимум Голд на любую Максимум-хххх Ворлд? Без дополнительного скоринга с сохранением старого кредлимита?
3. При перевыпуске по сроку действующей Максимум-хххх Ворлд на любой другой Максимум-хххх Ворлд? Без дополнительного скоринга с сохранением старого кредлимита?
4. При замене действующей Максимум-хххх Ворлд на любой другой Максимум-хххх Ворлд? Без дополнительного скоринга с сохранением старого кредлимита?
...и КАК это всё ТЕПЕРЬ мона сделать?

ПС. И вааще, как заменить досрочно действующий Максимум Ворлд на Максимум-Коннект или -ЭКО?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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