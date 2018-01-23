IMPRINTER написав: Наконец эту проблему решили. Для отсталости Альфы это равносильно переходу с угля на атомное топливо. И нигде про это не слово. Нигде ни в новостях, ни при входе в МаБ не всплыл баннер про это, хотя там они вечно всплывают о всякой фигне, и вот мы совсем случайно не из сайта банка и даже не от вас узнаем об этой возмодности...
Вы первый раз с таким встречаетесь? Когда разработанный/появившийся новый продукт никак не рекламируется? Это проблема маркетинга и она присуща практически всем компаниям начиная от средних.