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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5181518251835184

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 874
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:43

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав: Наконец эту проблему решили. Для отсталости Альфы это равносильно переходу с угля на атомное топливо. И нигде про это не слово. Нигде ни в новостях, ни при входе в МаБ не всплыл баннер про это, хотя там они вечно всплывают о всякой фигне, и вот мы совсем случайно не из сайта банка и даже не от вас узнаем об этой возмодности...

Вы первый раз с таким встречаетесь? Когда разработанный/появившийся новый продукт никак не рекламируется? Это проблема маркетинга и она присуща практически всем компаниям начиная от средних.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:09

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:есть понятие жизненный цикл - это давно уже списанные где-то в польше банкоматы - это обычная рухлядь, это даже не секонд хенд ... так что эта фраза тут не уместна

Придирки. Это отделение вообще в МАФе расположено. Не ставить же там нормальные банкоматы, и другую технику.
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