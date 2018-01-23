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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 19:43
IMPRINTER написав: Наконец эту проблему решили. Для отсталости Альфы это равносильно переходу с угля на атомное топливо. И нигде про это не слово. Нигде ни в новостях, ни при входе в МаБ не всплыл баннер про это, хотя там они вечно всплывают о всякой фигне, и вот мы совсем случайно не из сайта банка и даже не от вас узнаем об этой возмодности...
Вы первый раз с таким встречаетесь? Когда разработанный/появившийся новый продукт никак не рекламируется? Это проблема маркетинга и она присуща практически всем компаниям начиная от средних.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 20:09
IMPRINTER написав:
есть понятие жизненный цикл - это давно уже списанные где-то в польше банкоматы - это обычная рухлядь, это даже не секонд хенд ... так что эта фраза тут не уместна
Придирки. Это отделение вообще в МАФе расположено. Не ставить же там нормальные банкоматы, и другую технику.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 20:37
wig написав: IMPRINTER написав:
есть понятие жизненный цикл - это давно уже списанные где-то в польше банкоматы - это обычная рухлядь, это даже не секонд хенд ... так что эта фраза тут не уместна
Придирки. Это отделение вообще в МАФе расположено. Не ставить же там нормальные банкоматы, и другую технику.
а такая же рухлядь в отделении на углу проспекта ленина и ул. культуры? там не МАФ.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 21:40
Alfa_Bank написав: adamsmittttt написав:
Именно. Только я не снимаю, и зачем мне там красная запись, которая только путает...
Упали проценты, пополнил сбер - зелёная запись должна быть, снял часть суммы с вклада - красная.
Зачем клиенту одну и ту же операцию по капитализации процентов показывать разными цветами? Это только запутывает, тем более что Альфа остаток после каждой операции в выписке не показывает, и красные записи реально напрягают, потому что имеют смысловую нагрузку, соответствующую снятию денег со сберегательного...
adamsmittttt, добрый день. Я передала Вашу просьбу разработчикам.
Спасибо
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Додано: Вів 23 січ, 2018 22:02
anikola13 написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
Ладно пррехали, но какой все-таки актуалтный алгоритм смены тарифного пакета? Карты имебшиеся меняют или нет? В ноль надо выводить перкд этим карту?
На "горячке" подают заявку на замену тарифа, выпускают новую карту и после выпуска карты топать в отделенеие на переподписание документов + активация карты.
Вот бл..ство. В пятницу закрыл карту Максимум с лимитом 20 тыс. Потому что не нужна, знал бы в другом тарифе перевыпустил.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 00:04
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав: Andi_30 написав:
Если карта еще не закончилась, Вы можете обратиться в отделение и Вам сделают в другом тарифном плане(например ЭКО)
это вы сами придумали?
сменить тариф кредитки по желанию клиента у аллы можно тока закрыть ту что есть и подать заявку на новую.
IMPRINTER, уже возможна смена тарифа.
Оце так новина!!!
Промінь сонця серед чорних хмар смузібіженців...
Я знов покохав пані Аллу!!!
Тепер цікавлять деталі....
1. Чи вірно я зрозумів, що можна змінити тарифний план, не боячись, що попередній кредитний ліміт переглянуть?
2. Розкрийте покроково механізм зміни тарифу.
Дякую!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 00:06
Фантом написав:Вот бл..ство.
В пятницу закрыл карту Максимум с лимитом 20 тыс. Потому что не нужна, знал бы в другом тарифе перевыпустил.
Яке влучне слово, Ви використали куме...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 00:09
IMPRINTER написав:
Скажите, а почему про эту возможность нигде не сооьщили? Плчему сотрудник КЦ не спросил желаю ли я перевыпусть в другом тарифе? Я свято верил вам, что это недьзя.
Прошу зарегистотровать жалобу и наквзать виновных. Я тока перевыпустил голд в ненужный ворлд. Как теперь быть? Три года ждать? Или есть возможность сменить тариф не дожидаясь конца сроуа карты? Какой подробный алгоритм?
Уакой подробный алгоритм смены тарифа и когда это модно сделать?
Повністю підтримую Імпрінтера і приєднуюся до запитаннь. Пані Алла, це дійсно прогрес в науці і техніці!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 00:32
IMPRINTER написав: Andi_30 написав:
Если карта еще не закончилась, Вы можете обратиться в отделение и Вам сделают в другом тарифном плане(например ЭКО)
это вы сами придумали?
сменить тариф кредитки по желанию клиента у аллы можно тока закрыть ту что есть и подать заявку на новую.
Возможность менять тарифный план план на другой (с сохранением лимита)по сроку окончания карты была давно.
когда заканчивается срок карты(можно заранее за 60дней) обращаешься в отделение и просишь выпустить карту в другом тарифе. Число договора, лимит, номер счета все сохраняется.
Я лично менял 4 месяца назад заканчивающуюся Голд на Коннект.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 00:37
Andi_30 написав:
Я лично менял 4 месяца назад заканчивающуюся Голд на Коннект
Голд больше не выпускают, поэтому в ДКБО прописали правила замены её при перевыпуске на ЛЮБОЙ Ворлд.
А вот заменв любого Ворлда на любой др. Ворлд при перевыпуске или досрочно была невозможна. А щас(када?!) чото изменилось? И почему такую шикарную новость не анонсировали? Это ж изменение ДКБО
... делайте хоть что-нибудь!
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