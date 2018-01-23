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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5181518251835184

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 875
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 875
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:43

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав: Наконец эту проблему решили. Для отсталости Альфы это равносильно переходу с угля на атомное топливо. И нигде про это не слово. Нигде ни в новостях, ни при входе в МаБ не всплыл баннер про это, хотя там они вечно всплывают о всякой фигне, и вот мы совсем случайно не из сайта банка и даже не от вас узнаем об этой возмодности...

Вы первый раз с таким встречаетесь? Когда разработанный/появившийся новый продукт никак не рекламируется? Это проблема маркетинга и она присуща практически всем компаниям начиная от средних.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:09

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:есть понятие жизненный цикл - это давно уже списанные где-то в польше банкоматы - это обычная рухлядь, это даже не секонд хенд ... так что эта фраза тут не уместна

Придирки. Это отделение вообще в МАФе расположено. Не ставить же там нормальные банкоматы, и другую технику.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:37

  wig написав:
  IMPRINTER написав:есть понятие жизненный цикл - это давно уже списанные где-то в польше банкоматы - это обычная рухлядь, это даже не секонд хенд ... так что эта фраза тут не уместна

Придирки. Это отделение вообще в МАФе расположено. Не ставить же там нормальные банкоматы, и другую технику.


а такая же рухлядь в отделении на углу проспекта ленина и ул. культуры? там не МАФ.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 21:40

  Alfa_Bank написав:
  adamsmittttt написав:Именно. Только я не снимаю, и зачем мне там красная запись, которая только путает...
Упали проценты, пополнил сбер - зелёная запись должна быть, снял часть суммы с вклада - красная.
Зачем клиенту одну и ту же операцию по капитализации процентов показывать разными цветами? Это только запутывает, тем более что Альфа остаток после каждой операции в выписке не показывает, и красные записи реально напрягают, потому что имеют смысловую нагрузку, соответствующую снятию денег со сберегательного...

adamsmittttt, добрый день. Я передала Вашу просьбу разработчикам.


Спасибо
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:02

  anikola13 написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Ладно пррехали, но какой все-таки актуалтный алгоритм смены тарифного пакета? Карты имебшиеся меняют или нет? В ноль надо выводить перкд этим карту?

На "горячке" подают заявку на замену тарифа, выпускают новую карту и после выпуска карты топать в отделенеие на переподписание документов + активация карты.


Вот бл..ство. В пятницу закрыл карту Максимум с лимитом 20 тыс. Потому что не нужна, знал бы в другом тарифе перевыпустил. :evil:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:04

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
  Andi_30 написав:Если карта еще не закончилась, Вы можете обратиться в отделение и Вам сделают в другом тарифном плане(например ЭКО)


это вы сами придумали?
сменить тариф кредитки по желанию клиента у аллы можно тока закрыть ту что есть и подать заявку на новую.

IMPRINTER, уже возможна смена тарифа.

Оце так новина!!! :D Промінь сонця серед чорних хмар смузібіженців... :P Я знов покохав пані Аллу!!! :P Тепер цікавлять деталі.... 8)

1. Чи вірно я зрозумів, що можна змінити тарифний план, не боячись, що попередній кредитний ліміт переглянуть?

2. Розкрийте покроково механізм зміни тарифу.

Дякую! :P
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:06

  Фантом написав:
Вот бл..ство. В пятницу закрыл карту Максимум с лимитом 20 тыс. Потому что не нужна, знал бы в другом тарифе перевыпустил. :evil:

Яке влучне слово, Ви використали куме... :D
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:09

  IMPRINTER написав:
Скажите, а почему про эту возможность нигде не сооьщили? Плчему сотрудник КЦ не спросил желаю ли я перевыпусть в другом тарифе? Я свято верил вам, что это недьзя.
Прошу зарегистотровать жалобу и наквзать виновных. Я тока перевыпустил голд в ненужный ворлд. Как теперь быть? Три года ждать? Или есть возможность сменить тариф не дожидаясь конца сроуа карты? Какой подробный алгоритм?
Уакой подробный алгоритм смены тарифа и когда это модно сделать?

Повністю підтримую Імпрінтера і приєднуюся до запитаннь. Пані Алла, це дійсно прогрес в науці і техніці! :D
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:32

  IMPRINTER написав:
  Andi_30 написав:Если карта еще не закончилась, Вы можете обратиться в отделение и Вам сделают в другом тарифном плане(например ЭКО)


это вы сами придумали?
сменить тариф кредитки по желанию клиента у аллы можно тока закрыть ту что есть и подать заявку на новую.


Возможность менять тарифный план план на другой (с сохранением лимита)по сроку окончания карты была давно.
когда заканчивается срок карты(можно заранее за 60дней) обращаешься в отделение и просишь выпустить карту в другом тарифе. Число договора, лимит, номер счета все сохраняется.
Я лично менял 4 месяца назад заканчивающуюся Голд на Коннект.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:37

Re: Альфа-Банк

  Andi_30 написав:Я лично менял 4 месяца назад заканчивающуюся Голд на Коннект

Голд больше не выпускают, поэтому в ДКБО прописали правила замены её при перевыпуске на ЛЮБОЙ Ворлд.
А вот заменв любого Ворлда на любой др. Ворлд при перевыпуске или досрочно была невозможна. А щас(када?!) чото изменилось? И почему такую шикарную новость не анонсировали? Это ж изменение ДКБО 8) :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
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