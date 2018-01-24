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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5188518951905191>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 875
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 875
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 16:42

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:есть одно золотое правило которое применимо абсолютно ко всем банкам украины.
не пользуешся продуктом - закрой.

не всем viewtopic.php?p=4262423&f=88#p4262423
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 16:54

  Alfa_Bank написав:В случае если услуга Альфа-чек ошибочно подключена – фиксируем запрос на списание.

Спасибо за фидбек.
Оставил кляузу на горячке. Если надо - могу продублировать в личке.
Надо ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 16:57

Re: Альфа-Банк

Колеги, дайте посилання на інфу про коміс за смс на Комфорті з лютого - не можу знайти на сайті ...
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:03

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Жила себе кредитка МТС-кредит.
Последний год ей не пользовался, спокойно себе спала.
В конце 2017-го - сдохла, Алла по почте прислала новую, которая точно также спит.
Сегодня Алла прислала СМС счастья о том, что по новой карте начислен комис 15 грн за смс-инфо и какие-то копейки за обслуживание счета.
Ну, не урoды ?
Если по старой карте было отключено смс-инфо - почему оно активировалось на новой ?
Иначе, как "мелочь по карманам тырить", я это назвать не могу.

Воришки-крохоборы-нищеброды

mustbe, добрый день.

Если Альфа-Чек был отключен по Кредитной карте, то при перевыпуске карты услуга сохраняет свой статус, то есть также должен быть отключен. В случае если услуга Альфа-чек ошибочно подключена – фиксируем запрос на списание.

а если перевыпуск + смена тарифа?
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:08

  maxprofit написав:Колеги, дайте посилання на інфу про коміс за смс на Комфорті з лютого - не можу знайти на сайті ...


https://alfabank.ua/upload/changes-tariffs-010218.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:36

  Alfa_Bank написав:
Если Альфа-Чек был отключен по Кредитной карте, то при перевыпуске карты услуга сохраняет свой статус, то есть также должен быть отключен. В случае если услуга Альфа-чек ошибочно подключена – фиксируем запрос на списание.


хм. не буду утверждать но вроде раньше вы говорили что смс информирование привязывается к карте и при выпуске новой по умолчанию включено так как это другая карта.
но бог с ним. сохраняет так сохраняет.
интересен другой ситуэйшн. если к кредитке выпущены допки (вроде даже можно привязывать смс информирование на разные телефоны) как тогда работает наследование смс информирования?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:46

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:В случае если услуга Альфа-чек ошибочно подключена – фиксируем запрос на списание.

Спасибо за фидбек.
Оставил кляузу на горячке. Если надо - могу продублировать в личке.
Надо ?

mustbe, если оставили, то будет рассмотрено.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:52

  J написав:а если перевыпуск + смена тарифа?

Для кредитной карты при перевыпуске услуга Альфа-Чек также сохраняет свой статус.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:19

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
Если Альфа-Чек был отключен по Кредитной карте, то при перевыпуске карты услуга сохраняет свой статус, то есть также должен быть отключен. В случае если услуга Альфа-чек ошибочно подключена – фиксируем запрос на списание.


хм. не буду утверждать но вроде раньше вы говорили что смс информирование привязывается к карте и при выпуске новой по умолчанию включено так как это другая карта.
но бог с ним. сохраняет так сохраняет.
интересен другой ситуэйшн. если к кредитке выпущены допки (вроде даже можно привязывать смс информирование на разные телефоны) как тогда работает наследование смс информирования?

mephala, добрый вечер. В Банке все время выполняются изменения по условиям обслуживания продуктов. Если говорили, значит, на тот момент эта информация была актуальной.
При написании в отделении Банка заявления на получение дополнительной карты Клиент указывает, подключать ли ему услугу Альфа-Чек и если да, то на какой номер. Номера телефонов для услуги Альфа-Чек основной и дополнительной карт могут быть разными. При перевыпуске статус услуги Альфа-Чек также должен сохраняться.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:22

  Alfa_Bank написав:
  J написав:а если перевыпуск + смена тарифа?

Для кредитной карты при перевыпуске услуга Альфа-Чек также сохраняет свой статус.


А статус страховок по продукту тоже не меняется?
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