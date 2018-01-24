mustbe написав:Жила себе кредитка МТС-кредит. Последний год ей не пользовался, спокойно себе спала. В конце 2017-го - сдохла, Алла по почте прислала новую, которая точно также спит. Сегодня Алла прислала СМС счастья о том, что по новой карте начислен комис 15 грн за смс-инфо и какие-то копейки за обслуживание счета. Ну, не урoды ? Если по старой карте было отключено смс-инфо - почему оно активировалось на новой ? Иначе, как "мелочь по карманам тырить", я это назвать не могу.
Воришки-крохоборы-нищеброды
mustbe, добрый день.
Если Альфа-Чек был отключен по Кредитной карте, то при перевыпуске карты услуга сохраняет свой статус, то есть также должен быть отключен. В случае если услуга Альфа-чек ошибочно подключена – фиксируем запрос на списание.
Alfa_Bank написав: Если Альфа-Чек был отключен по Кредитной карте, то при перевыпуске карты услуга сохраняет свой статус, то есть также должен быть отключен. В случае если услуга Альфа-чек ошибочно подключена – фиксируем запрос на списание.
хм. не буду утверждать но вроде раньше вы говорили что смс информирование привязывается к карте и при выпуске новой по умолчанию включено так как это другая карта. но бог с ним. сохраняет так сохраняет. интересен другой ситуэйшн. если к кредитке выпущены допки (вроде даже можно привязывать смс информирование на разные телефоны) как тогда работает наследование смс информирования?
Alfa_Bank написав: Если Альфа-Чек был отключен по Кредитной карте, то при перевыпуске карты услуга сохраняет свой статус, то есть также должен быть отключен. В случае если услуга Альфа-чек ошибочно подключена – фиксируем запрос на списание.
хм. не буду утверждать но вроде раньше вы говорили что смс информирование привязывается к карте и при выпуске новой по умолчанию включено так как это другая карта. но бог с ним. сохраняет так сохраняет. интересен другой ситуэйшн. если к кредитке выпущены допки (вроде даже можно привязывать смс информирование на разные телефоны) как тогда работает наследование смс информирования?
mephala, добрый вечер. В Банке все время выполняются изменения по условиям обслуживания продуктов. Если говорили, значит, на тот момент эта информация была актуальной. При написании в отделении Банка заявления на получение дополнительной карты Клиент указывает, подключать ли ему услугу Альфа-Чек и если да, то на какой номер. Номера телефонов для услуги Альфа-Чек основной и дополнительной карт могут быть разными. При перевыпуске статус услуги Альфа-Чек также должен сохраняться.