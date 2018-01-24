Alfa_Bank написав:
Добрый день. Изменение тарифа карты возможно по запросу Клиента в момент фиксирования запроса на перевыпуск. При этом все остальные параметры остаются без изменения и карту выводить в ноль не нужно. Если карта перевыпускается не по окончанию срока, то срок действия перевыпущенной карты будет такой же, как и предыдущей. При смене тарифа – новая карта будет доставлена только в отделение (исключение смена Максимум Gold на World).
Запит оформити можна яким чином: письмовою заявою у відділенні? Усно, дзвінком в колцентр? Кількість змін тарифів обмежена чи анлімітед? При зміні тарифа налаштування карти: смс, страховки залишаються такими, що були на попередній карті? Дякую!