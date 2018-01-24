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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5188518951905191

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 875
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 875
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:55

Яка суперова новація!

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Ладно пррехали, но какой все-таки актуалтный алгоритм смены тарифного пакета? Карты имебшиеся меняют или нет? В ноль надо выводить перкд этим карту?

Добрый день. Изменение тарифа карты возможно по запросу Клиента в момент фиксирования запроса на перевыпуск. При этом все остальные параметры остаются без изменения и карту выводить в ноль не нужно. Если карта перевыпускается не по окончанию срока, то срок действия перевыпущенной карты будет такой же, как и предыдущей. При смене тарифа – новая карта будет доставлена только в отделение (исключение смена Максимум Gold на World).

Запит оформити можна яким чином: письмовою заявою у відділенні? Усно, дзвінком в колцентр? Кількість змін тарифів обмежена чи анлімітед? При зміні тарифа налаштування карти: смс, страховки залишаються такими, що були на попередній карті? Дякую! :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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