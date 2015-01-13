Ладно пррехали, но какой все-таки актуалтный алгоритм смены тарифного пакета? Карты имебшиеся меняют или нет? В ноль надо выводить перкд этим карту?
Добрый день. Изменение тарифа карты возможно по запросу Клиента в момент фиксирования запроса на перевыпуск. При этом все остальные параметры остаются без изменения и карту выводить в ноль не нужно. Если карта перевыпускается не по окончанию срока, то срок действия перевыпущенной карты будет такой же, как и предыдущей. При смене тарифа – новая карта будет доставлена только в отделение (исключение смена Максимум Gold на World).
Запит оформити можна яким чином: письмовою заявою у відділенні? Усно, дзвінком в колцентр? Кількість змін тарифів обмежена чи анлімітед? При зміні тарифа налаштування карти: смс, страховки залишаються такими, що були на попередній карті? Дякую!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
IMPRINTER Привіт! Що там в колцентрі, не хочуть запит на зміну тарифу приймати?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.