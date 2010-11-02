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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2018 17:27
А подскажите пожалуйста, если гасить кредитку в МАБе через меню "Пополнить" и источником пополнения выбрать "сбер.счет" (тот что вклад Ощадный) - то проведется погашение по регламенту 10-14-17? Или как то по другому?
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Flamingo
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Додано: Чет 25 січ, 2018 17:41
Alfa_Bank написав: Козак-характерник написав:
Запит оформити можна яким чином: письмовою заявою у відділенні? Усно, дзвінком в колцентр? Кількість змін тарифів обмежена чи анлімітед? При зміні тарифа налаштування карти: смс, страховки залишаються такими, що були на попередній карті? Дякую!
Козак-характерник, доброго дня. Замовити перевипуск КК із зміною тарифу можна як в Контакт-Центрі Банку, так і у відділенні. Обмежень по кількості немає. Статус послуги Альфа-Чек зберігається, тобто якщо по старій карті був відключений, то буде відключений і по новій.
При перевипуску кредитної карти статус послуги страхування від НС(нещасних випадків) автоматично поновлює свою дію незалежно від статусу послуги до перевипуску (навіть якщо Клієнт відключав послугу раніше, при перевипуску карти послуга знову активується).
Статус послуги страхування від ФР (фінансових ризиків) при перевипуску карти зберігається.
Яка точна, виважена і професійна відповідь!
Пані Алла, я знов в Вас закохався!
Цьомки!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 25 січ, 2018 17:50
Doda написав:Завтра РД по кредитці. Як поповнити картою іншого банку, щоб завтра провелось по рахунку?
Пополнить дебетку, с неё создать сберсчет на 100 грн, пополнить сберсчет, завтра пополнить кредитку. Должна быть дебетка, успеет ли открыться сберсчет, пополнить можно и после 18:00
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Додано: Чет 25 січ, 2018 17:51
Flamingo написав:
А подскажите пожалуйста, если гасить кредитку в МАБе через меню "Пополнить" и источником пополнения выбрать "сбер.счет" (тот что вклад Ощадный) - то проведется погашение по регламенту 10-14-17? Или как то по другому?
Flamingo, добрый вечер. Если операция пополнения выполнена в МАБе (не в Альфа-Мобайле) до 22:00, то будут распределены по счету в течение 15 мин., если операция пополнения выполнена после 22:00, то будут распределены на T+1 рабочий день.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 17:52
Flamingo написав:А подскажите пожалуйста, если гасить кредитку в МАБе через меню "Пополнить" и источником пополнения выбрать "сбер.счет" (тот что вклад Ощадный) - то проведется погашение по регламенту 10-14-17? Или как то по другому?
Сегодня в 8 утра пополнял, до 9 кредитка загасилась
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Інкогніто
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Додано: Чет 25 січ, 2018 17:54
Інкогніто написав:
Doda написав:Завтра РД по кредитці. Як поповнити картою іншого банку, щоб завтра провелось по рахунку?
Пополнить дебетку, с неё создать сберсчет на 100 грн, пополнить сберсчет, завтра пополнить кредитку. Должна быть дебетка, успеет ли открыться сберсчет, пополнить можно и после 18:00
Думаю, можно и завтра утром создать сберсчет, пополнить его и потом с него гасить кредитку.
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Інкогніто
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Додано: Чет 25 січ, 2018 18:13
Інкогніто написав: Інкогніто написав:
Doda написав:Завтра РД по кредитці. Як поповнити картою іншого банку, щоб завтра провелось по рахунку?
Пополнить дебетку, с неё создать сберсчет на 100 грн, пополнить сберсчет, завтра пополнить кредитку. Должна быть дебетка, успеет ли открыться сберсчет, пополнить можно и после 18:00
Думаю, можно и завтра утром создать сберсчет, пополнить его и потом с него гасить кредитку.
Зачем такие сложности со сбером, если деньги уже на дебетке - простым платежом "По реквизитам" (главное не ошибиться в реквизитах и в назначении платежа указать счет пополнения) успеть до 16:50, то деньги после 18:00 зачислятся на счет указанный в назначении платежа.
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Alexon
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Додано: Чет 25 січ, 2018 18:20
Інкогніто написав: Інкогніто написав:
Doda написав:Завтра РД по кредитці. Як поповнити картою іншого банку, щоб завтра провелось по рахунку?
Пополнить дебетку, с неё создать сберсчет на 100 грн, пополнить сберсчет, завтра пополнить кредитку. Должна быть дебетка, успеет ли открыться сберсчет, пополнить можно и после 18:00
Думаю, можно и завтра утром создать сберсчет, пополнить его и потом с него гасить кредитку.
А не можна з дебетки відразу погасити?
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Doda
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Додано: Чет 25 січ, 2018 18:30
Doda написав: Інкогніто написав:
Інкогніто написав:Пополнить дебетку, с неё создать сберсчет на 100 грн, пополнить сберсчет, завтра пополнить кредитку. Должна быть дебетка, успеет ли открыться сберсчет, пополнить можно и после 18:00
Думаю, можно и завтра утром создать сберсчет, пополнить его и потом с него гасить кредитку.
А не можна з дебетки відразу погасити?
Можна, но тада нада многа бухв во многих правильных местах написать. Эт нудно и страшно
Эт почти дословно передаю слова одной барышни, которой я попытался рассказать про реквизиты пополнения кредитки.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 25 січ, 2018 19:27
clientage написав:
Можна, но тада нада многа бухв во многих правильных местах написать. Эт нудно и страшно
Эт почти дословно передаю слова одной барышни, которой я попытался рассказать про реквизиты пополнения кредитки.
Мається на увазі з карти іншого банку поповнити дебетку Альфи, а з неї поповнити кредитку.
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Doda
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