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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:34
Doda написав: clientage написав:
Можна, но тада нада многа бухв во многих правильных местах написать. Эт нудно и страшно
Эт почти дословно передаю слова одной барышни, которой я попытался рассказать про реквизиты пополнения кредитки.
Мається на увазі з карти іншого банку поповнити дебетку Альфи, а з неї поповнити кредитку.
Ага, эт хороший и быстрый вар. в пределах регламента опердня МАБа 10-14-17. И для этого нуна иметь пакетную дебетку и уметь делать пополняху(шаблон) по номеру картсчета кредитки. И ещё помнить, шо ота карта др. банка д.б. дебеткой (а не кредиткой
).
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 25 січ, 2018 19:39
Doda написав: clientage написав:
Можна, но тада нада многа бухв во многих правильных местах написать. Эт нудно и страшно
Эт почти дословно передаю слова одной барышни, которой я попытался рассказать про реквизиты пополнения кредитки.
Мається на увазі з карти іншого банку поповнити дебетку Альфи, а з неї поповнити кредитку.
Что кроме кредитки есть в Альфа и с какого банка отправляете, может в нем сеп бесплатный?
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Додано: Чет 25 січ, 2018 19:43
Alfa_Bank
Мріяти добре, діяти – ще краще! Розмістіть депозит в Альфа-Банку під 15% річних та отримуйте прибуток на втілення задумів. 0800507022
, Вы там передайте наверх, шо наш регулятор установил учетную ставочку на 16%
Тому я тепер мрію тока про 18% від Альфи
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 25 січ, 2018 19:54
clientage написав:
Тому я тепер мрію тока про 18% від Альфи
Это хвантастика ...
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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