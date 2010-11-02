RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5193519451955196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 876
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 876
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:34

  Doda написав:
  clientage написав:Можна, но тада нада многа бухв во многих правильных местах написать. Эт нудно и страшно :) Эт почти дословно передаю слова одной барышни, которой я попытался рассказать про реквизиты пополнения кредитки.

Мається на увазі з карти іншого банку поповнити дебетку Альфи, а з неї поповнити кредитку.

Ага, эт хороший и быстрый вар. в пределах регламента опердня МАБа 10-14-17. И для этого нуна иметь пакетную дебетку и уметь делать пополняху(шаблон) по номеру картсчета кредитки. И ещё помнить, шо ота карта др. банка д.б. дебеткой (а не кредиткой :P ).
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23182
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1894 раз.
Подякували: 2615 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:39

Re: Альфа-Банк

Doda написав:
  clientage написав:Можна, но тада нада многа бухв во многих правильных местах написать. Эт нудно и страшно :) Эт почти дословно передаю слова одной барышни, которой я попытался рассказать про реквизиты пополнения кредитки.

Мається на увазі з карти іншого банку поповнити дебетку Альфи, а з неї поповнити кредитку.
Что кроме кредитки есть в Альфа и с какого банка отправляете, может в нем сеп бесплатный?
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 801
З нами з: 04.09.10
Подякував: 92 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:43

Альфа-провокация :)

Мріяти добре, діяти – ще краще! Розмістіть депозит в Альфа-Банку під 15% річних та отримуйте прибуток на втілення задумів. 0800507022


Alfa_Bank, Вы там передайте наверх, шо наш регулятор установил учетную ставочку на 16%

Тому я тепер мрію тока про 18% від Альфи :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23182
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1894 раз.
Подякували: 2615 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:54

  clientage написав:Тому я тепер мрію тока про 18% від Альфи

Это хвантастика ...
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 826
З нами з: 17.04.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5193519451955196
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: europa27, J, Mutabor, Ratatui, wig і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 879, 880, 881
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
8807 1289734
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 20:17
Mutabor
Вернум Банк 1 ... 20, 21, 22
Модератор » Вів 13 січ, 2015 20:25
213 39209
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 19:49
тарасов
Банк Глобус 1 ... 270, 271, 272
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
2718 382942
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 17:28
Інкогніто
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8808)
25.01.2018 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.