|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:34
Doda написав: clientage написав:
Можна, но тада нада многа бухв во многих правильных местах написать. Эт нудно и страшно
Эт почти дословно передаю слова одной барышни, которой я попытался рассказать про реквизиты пополнения кредитки.
Мається на увазі з карти іншого банку поповнити дебетку Альфи, а з неї поповнити кредитку.
Ага, эт хороший и быстрый вар. в пределах регламента опердня МАБа 10-14-17. И для этого нуна иметь пакетную дебетку и уметь делать пополняху(шаблон) по номеру картсчета кредитки. И ещё помнить, шо ота карта др. банка д.б. дебеткой (а не кредиткой
).
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23182
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1894 раз.
- Подякували: 2616 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:39
Doda написав: clientage написав:
Можна, но тада нада многа бухв во многих правильных местах написать. Эт нудно и страшно
Эт почти дословно передаю слова одной барышни, которой я попытался рассказать про реквизиты пополнения кредитки.
Мається на увазі з карти іншого банку поповнити дебетку Альфи, а з неї поповнити кредитку.
Что кроме кредитки есть в Альфа и с какого банка отправляете, может в нем сеп бесплатный?
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 801
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:43
Alfa_Bank
Мріяти добре, діяти – ще краще! Розмістіть депозит в Альфа-Банку під 15% річних та отримуйте прибуток на втілення задумів. 0800507022
, Вы там передайте наверх, шо наш регулятор установил учетную ставочку на 16%
Тому я тепер мрію тока про 18% від Альфи
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23182
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1894 раз.
- Подякували: 2616 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:54
clientage написав:
Тому я тепер мрію тока про 18% від Альфи
Это хвантастика ...
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
-
cds77
-
-
- Повідомлень: 827
- З нами з: 17.04.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 січ, 2018 20:50
Ну хоч у баксах 7
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 7430
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 445 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 січ, 2018 21:08
clientage написав:
Тому я тепер мрію тока про 18% від Альфи
На долларовый ощадный.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2374
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 січ, 2018 23:35
блин. ну вы тут и нафантазировали челу на вопрос о пополнении =)
чел просто спросил как пополнить КК аллы картой другого банка.
п2п как тут предлагали отпадает сразу - там два дня проведение.
ему только СЕП подходит и надеятся что банк отправитель не будет мурыжить законных три дня у себя деньги.
вы же в такие дебри бросились что не искушенный юзер с ума же сойдет.
-
vrag76crew
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8821
|1291197
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4392
|721356
|
|
|2720
|383230
|
реклама
|