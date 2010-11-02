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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5193519451955196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 876
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 876
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:34

  Doda написав:
  clientage написав:Можна, но тада нада многа бухв во многих правильных местах написать. Эт нудно и страшно :) Эт почти дословно передаю слова одной барышни, которой я попытался рассказать про реквизиты пополнения кредитки.

Мається на увазі з карти іншого банку поповнити дебетку Альфи, а з неї поповнити кредитку.

Ага, эт хороший и быстрый вар. в пределах регламента опердня МАБа 10-14-17. И для этого нуна иметь пакетную дебетку и уметь делать пополняху(шаблон) по номеру картсчета кредитки. И ещё помнить, шо ота карта др. банка д.б. дебеткой (а не кредиткой :P ).
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:39

Re: Альфа-Банк

Doda написав:
  clientage написав:Можна, но тада нада многа бухв во многих правильных местах написать. Эт нудно и страшно :) Эт почти дословно передаю слова одной барышни, которой я попытался рассказать про реквизиты пополнения кредитки.

Мається на увазі з карти іншого банку поповнити дебетку Альфи, а з неї поповнити кредитку.
Что кроме кредитки есть в Альфа и с какого банка отправляете, может в нем сеп бесплатный?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:43

Альфа-провокация :)

Мріяти добре, діяти – ще краще! Розмістіть депозит в Альфа-Банку під 15% річних та отримуйте прибуток на втілення задумів. 0800507022


Alfa_Bank, Вы там передайте наверх, шо наш регулятор установил учетную ставочку на 16%

Тому я тепер мрію тока про 18% від Альфи :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:54

  clientage написав:Тому я тепер мрію тока про 18% від Альфи

Это хвантастика ...
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:50

Re: Альфа-Банк

Ну хоч у баксах 7
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 21:08

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Тому я тепер мрію тока про 18% від Альфи

На долларовый ощадный.
wig
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:35

Re: Альфа-Банк

блин. ну вы тут и нафантазировали челу на вопрос о пополнении =)
чел просто спросил как пополнить КК аллы картой другого банка.
п2п как тут предлагали отпадает сразу - там два дня проведение.
ему только СЕП подходит и надеятся что банк отправитель не будет мурыжить законных три дня у себя деньги.
вы же в такие дебри бросились что не искушенный юзер с ума же сойдет.
vrag76crew
 
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