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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:41
wig написав: IMPRINTER написав:
если нельзя снять со сбера до 14 дней - закрыть его на карту (закрытие бесплатно) и в кассу ... и открыть новый в МАБе за 100 грн. / 20 долл. ... даже выпилить нормально не смогли - деб-лы б-ть бездарные
Чего это. Закрытие бесплатно, а за перевод при закрытии на карту так же точно срубят 1%.
ну вообще выдача средств при закрытии депо - это отдельный тариф всегда был.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:47
IMPRINTER
Ну, важно как будет по факту.
Но, вообще процент за выдачу денег с уже открытого депозита - это полный зашквар. Где гарантия, что для других, неразрывных депозитов завтра такое не введут?
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wig
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:49
wig написав:IMPRINTER
Ну, важно как будет по факту.
Но, вообще процент за выдачу денег с уже открытого депозита - это полный зашквар. Где гарантия, что для других, неразрывных депозитов завтра такое не введут?
нигде нет такой гарантии - это цена репутации банка. любой банк может ввести хоть плату за вход в отделение.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:52
IMPRINTER написав:
нигде нет такой гарантии - это цена репутации банка. любой банк может ввести хоть плату за вход в отделение.
К тому же по срочным депозитам и так: они падают на пакетную дебетку, где уже давно ограничения на снятие: 2 подхода в месяц, дальше комиссия. Я, что бы это не отслеживать, всегда на сбер кидал и спокойно снимал сразу, или когда надо.
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wig
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Додано: Суб 27 січ, 2018 00:04
Aps написав:
IMPRINTER написав:
проще было бы вообще признать что сбер прекратил свое существование - с таким подходом этот продукт никому не нужен. все понимают, что это заградтариф - но насколько топорно это сделано - диву даешься.
Ввели бы тот сбер в пакет и сделали те-же условия на нал что и по картам согласно этого пакета. Просто доступно и главное всем понятно.
А так конечно нереально использовать.
Элегантно.
Но видать заганяют на СдохСейфы.
Заблокировать чистый безнал - это за гранью здравого смысла.
Ни погасить кредитку, ни снять на дебетку для платежей.
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curiousobro
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Додано: Суб 27 січ, 2018 07:46
curiousobro написав: Aps написав:
IMPRINTER написав:
проще было бы вообще признать что сбер прекратил свое существование - с таким подходом этот продукт никому не нужен. все понимают, что это заградтариф - но насколько топорно это сделано - диву даешься.
Ввели бы тот сбер в пакет и сделали те-же условия на нал что и по картам согласно этого пакета. Просто доступно и главное всем понятно.
А так конечно нереально использовать.
Элегантно.
Но видать заганяют на СдохСейфы.
Заблокировать чистый безнал - это за гранью здравого смысла.
Ни погасить кредитку, ни снять на дебетку для платежей.
Ну не просто так клиентам присылают письма счастья).я решил что буду закрывать платиновые счёта и гривну медленно переводить кешем в ОТП
никому не верю
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sens
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