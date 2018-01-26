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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5199520052015202

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 876
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 876
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:41

  wig написав:
  IMPRINTER написав:если нельзя снять со сбера до 14 дней - закрыть его на карту (закрытие бесплатно) и в кассу ... и открыть новый в МАБе за 100 грн. / 20 долл. ... даже выпилить нормально не смогли - деб-лы б-ть бездарные

Чего это. Закрытие бесплатно, а за перевод при закрытии на карту так же точно срубят 1%.


ну вообще выдача средств при закрытии депо - это отдельный тариф всегда был.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:47

IMPRINTER
Ну, важно как будет по факту.

Но, вообще процент за выдачу денег с уже открытого депозита - это полный зашквар. Где гарантия, что для других, неразрывных депозитов завтра такое не введут?
wig
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:49

  wig написав:IMPRINTER
Ну, важно как будет по факту.

Но, вообще процент за выдачу денег с уже открытого депозита - это полный зашквар. Где гарантия, что для других, неразрывных депозитов завтра такое не введут?


нигде нет такой гарантии - это цена репутации банка. любой банк может ввести хоть плату за вход в отделение.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:52

  IMPRINTER написав:нигде нет такой гарантии - это цена репутации банка. любой банк может ввести хоть плату за вход в отделение.

К тому же по срочным депозитам и так: они падают на пакетную дебетку, где уже давно ограничения на снятие: 2 подхода в месяц, дальше комиссия. Я, что бы это не отслеживать, всегда на сбер кидал и спокойно снимал сразу, или когда надо.
wig
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 00:04

  Aps написав:
IMPRINTER написав:
проще было бы вообще признать что сбер прекратил свое существование - с таким подходом этот продукт никому не нужен. все понимают, что это заградтариф - но насколько топорно это сделано - диву даешься.

Ввели бы тот сбер в пакет и сделали те-же условия на нал что и по картам согласно этого пакета. Просто доступно и главное всем понятно.
А так конечно нереально использовать.


Элегантно.
Но видать заганяют на СдохСейфы.
Заблокировать чистый безнал - это за гранью здравого смысла.
Ни погасить кредитку, ни снять на дебетку для платежей.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 07:46

  curiousobro написав:
  Aps написав:
IMPRINTER написав:
проще было бы вообще признать что сбер прекратил свое существование - с таким подходом этот продукт никому не нужен. все понимают, что это заградтариф - но насколько топорно это сделано - диву даешься.

Ввели бы тот сбер в пакет и сделали те-же условия на нал что и по картам согласно этого пакета. Просто доступно и главное всем понятно.
А так конечно нереально использовать.


Элегантно.
Но видать заганяют на СдохСейфы.
Заблокировать чистый безнал - это за гранью здравого смысла.
Ни погасить кредитку, ни снять на дебетку для платежей.

Ну не просто так клиентам присылают письма счастья).я решил что буду закрывать платиновые счёта и гривну медленно переводить кешем в ОТП
никому не верю
sens
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