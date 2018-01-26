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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5203520452055206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 876
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 876
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 16:14

  clientage написав:
  BBC написав:Алла нас оснастила зниниями о бесплатной смене тарифа по кредитке.
Ктати КЦ уже без проблем и быстро принимает такие заявки.

Ну и нуна понимать, шо такой т.н. "непрерывный процесс смены" тарифа КК запускает новый тариф тока после второй РД (аналогично 1й выплаты по Рассрочке)? :) :idea:

Да как то так, но подожду пока карта в Подяке засветится.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 17:45

Re: Альфа-Банк

Алла-тред став мегапопулярним. Підозрюю, що засне після 26 лютого
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:51

26го? що трапиться :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:55

Re: Альфа-Банк

ЖАХ!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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З нами з: 15.04.09
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