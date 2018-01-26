clientage написав:
Ну и нуна понимать, шо такой т.н. "непрерывный процесс смены" тарифа КК запускает новый тариф тока после второй РД (аналогично 1й выплаты по Рассрочке)?
Да как то так, но подожду пока карта в Подяке засветится.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 січ, 2018 16:14
Да как то так, но подожду пока карта в Подяке засветится.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 27 січ, 2018 17:45
Re: Альфа-Банк
Алла-тред став мегапопулярним. Підозрюю, що засне після 26 лютого
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 27 січ, 2018 19:51
26го? що трапиться
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Додано: Суб 27 січ, 2018 19:55
Re: Альфа-Банк
ЖАХ!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
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