RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5204520552065207>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 876
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 876
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 16:14

  clientage написав:
  BBC написав:Алла нас оснастила зниниями о бесплатной смене тарифа по кредитке.
Ктати КЦ уже без проблем и быстро принимает такие заявки.

Ну и нуна понимать, шо такой т.н. "непрерывный процесс смены" тарифа КК запускает новый тариф тока после второй РД (аналогично 1й выплаты по Рассрочке)? :) :idea:

Да как то так, но подожду пока карта в Подяке засветится.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12511
З нами з: 12.08.10
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 17:45

Re: Альфа-Банк

Алла-тред став мегапопулярним. Підозрюю, що засне після 26 лютого
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7443
З нами з: 15.04.09
Подякував: 349 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:51

26го? що трапиться :)
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1566
З нами з: 01.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:55

Re: Альфа-Банк

ЖАХ!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7443
З нами з: 15.04.09
Подякував: 349 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:20

  curiousobro написав:
  mephala написав:
  curiousobro написав:Вход нал выход нал без дани в отп.
Но вот безнал в нал через него не получится.
Хитрые цигане умеют разделять эти потоки и брать мзду если вход был безнал.


прикольно. умеют разделять.
интересно почему алла выбрала идиотский путь в попытке защитится от перетекания из безнала в нал.

Возможно абс не позволяет.
Хотя бы оставили пополнение кредиток без мзды, а то получается полный маразм.


Да такое банк отчебучить мог только если у него проблемы.
Ведь оброком обложили не только выход в наличку а и по безналу тоже.
Т.е. банк пытается создать заград комисс вообще на выход.
mephala
 
Повідомлень: 2615
З нами з: 07.04.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:23

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:Да такое банк отчебучить мог только если у него проблемы.

Тут соглашусь. Кстати, депозиты больше чем на год по привлекательной ставке - тот же симптом.
wig
 
Повідомлень: 2388
З нами з: 06.01.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:26

  Kevin написав:Тарифи на видачу та обслуговування кредитних карток - зміни з 01.03.2018:

https://alfabank.ua/upload/zminu-z-010318.pdf

Для "Максимум" уже открытых до изменений "альфа-чек" бесплатен? Или хотят пострич на 15 грн дополнительно?
"Горячка" внятно ничего не ответила. Скажу больше, они еще и не знают об изменениях.
anikola13
 
Повідомлень: 318
З нами з: 08.02.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:32

  wig написав:
  mephala написав:Да такое банк отчебучить мог только если у него проблемы.

Тут соглашусь. Кстати, депозиты больше чем на год по привлекательной ставке - тот же симптом.

Выше писали , что не смог разместить облигации..
А возможно готовится к безналу от клиентов массово закрывающихся отделений ВТБ
citramon
 
Повідомлень: 431
З нами з: 30.07.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:39

  mustbe написав:
  curiousobro написав:Чтобы офпред ответил надо грамотно сформулировать вопросы.
Возьметесь?

Некоторые вопросы уже заданы.
Имеющий глаза - да увидит.
Местная Алла пол-января кормила завтраками насчет пушей.
Сейчас - пол-февраля будет разбираться с алгоритмом расчета комиса при снятии со сбера.
Запасся поп-корном, жду с нетерпением - как человек с методичкой на руках будет объяснять конкретику и нюансы


mustbe Тут люди давно друг друга знают! Местная Алла - это местная Алла, которую все местные знают и УВАЖАЮТ! А вот вы кто такой? Человек с месячной регистрацией, а предъявляете такие претензии к офпреду. Вы спецом зарегились дабы не палить основной аккаунт или как ?
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 445
З нами з: 04.12.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:02

  anikola13 написав:
  Kevin написав:Тарифи на видачу та обслуговування кредитних карток - зміни з 01.03.2018:

https://alfabank.ua/upload/zminu-z-010318.pdf

Для "Максимум" уже открытых до изменений "альфа-чек" бесплатен? Или хотят пострич на 15 грн дополнительно?
"Горячка" внятно ничего не ответила. Скажу больше, они еще и не знают об изменениях.


изменения касаются всех как новых так и старых - для этого вас и оповещают .. а вы думали на кого расчитана новость? для тех у кого нет этой карты - для вас и написано для тех у кого есть ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33279
З нами з: 06.08.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 5280 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 5204520552065207>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1233, 1234, 1235
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12343 2401305
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2018 08:43
BBC
А-Банк 1 ... 890, 891, 892
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
8919 1298436
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2018 06:30
Goodman
Банк Глобус 1 ... 271, 272, 273
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
2722 384115
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 січ, 2018 22:25
anikola13
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12344)
28.01.2018 08:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.