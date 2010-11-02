clientage написав:
Ну и нуна понимать, шо такой т.н. "непрерывный процесс смены" тарифа КК запускает новый тариф тока после второй РД (аналогично 1й выплаты по Рассрочке)?
Да как то так, но подожду пока карта в Подяке засветится.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 січ, 2018 16:14
Да как то так, но подожду пока карта в Подяке засветится.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 27 січ, 2018 17:45
Re: Альфа-Банк
Алла-тред став мегапопулярним. Підозрюю, що засне після 26 лютого
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 27 січ, 2018 19:51
26го? що трапиться
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Додано: Суб 27 січ, 2018 19:55
Re: Альфа-Банк
ЖАХ!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Суб 27 січ, 2018 23:20
Да такое банк отчебучить мог только если у него проблемы.
Ведь оброком обложили не только выход в наличку а и по безналу тоже.
Т.е. банк пытается создать заград комисс вообще на выход.
Додано: Суб 27 січ, 2018 23:23
Re: Альфа-Банк
Додано: Суб 27 січ, 2018 23:26
Для "Максимум" уже открытых до изменений "альфа-чек" бесплатен? Или хотят пострич на 15 грн дополнительно?
"Горячка" внятно ничего не ответила. Скажу больше, они еще и не знают об изменениях.
Додано: Суб 27 січ, 2018 23:32
Выше писали , что не смог разместить облигации..
А возможно готовится к безналу от клиентов массово закрывающихся отделений ВТБ
Додано: Суб 27 січ, 2018 23:39
mustbe Тут люди давно друг друга знают! Местная Алла - это местная Алла, которую все местные знают и УВАЖАЮТ! А вот вы кто такой? Человек с месячной регистрацией, а предъявляете такие претензии к офпреду. Вы спецом зарегились дабы не палить основной аккаунт или как ?
Додано: Нед 28 січ, 2018 00:02
изменения касаются всех как новых так и старых - для этого вас и оповещают .. а вы думали на кого расчитана новость? для тех у кого нет этой карты - для вас и написано для тех у кого есть ...
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