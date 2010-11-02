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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 січ, 2018 00:13
МАБ 500я ошибка? выходные у службы поддержки сервиса?
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DmitryZP
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Додано: Нед 28 січ, 2018 00:14
А тут не навпаки має бути?
Для клієнтів ПАТ «Альфа-Банк», що були визначені учасниками Маркетингового дослідження, тариф за послугу «Альфа-Чек» тарифікується.
Для Клієнтів ПАТ «Альфа-Банк», що не були визначені учасниками Маркетингового дослідження, послуга за SMS-інформування – не
тарифікується оскільки вартість даних послуг включена у вартість Обслуговування основної картки.
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gun
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Додано: Нед 28 січ, 2018 00:19
gun написав:
А тут не навпаки має бути?
Для клієнтів ПАТ «Альфа-Банк», що були визначені учасниками Маркетингового дослідження, тариф за послугу «Альфа-Чек» тарифікується.
Для Клієнтів ПАТ «Альфа-Банк», що не були визначені учасниками Маркетингового дослідження, послуга за SMS-інформування – не
тарифікується оскільки вартість даних послуг включена у вартість Обслуговування основної картки.
это касается наверное какого-то кросс-сейла лоя определенной категории клиентов - для вас (простых смертных) - таблица №2
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IMPRINTER
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Додано: Нед 28 січ, 2018 00:21
IMPRINTER написав: anikola13 написав:
Для "Максимум" уже открытых до изменений "альфа-чек" бесплатен? Или хотят пострич на 15 грн дополнительно?
"Горячка" внятно ничего не ответила. Скажу больше, они еще и не знают об изменениях.
изменения касаются всех как новых так и старых - для этого вас и оповещают .. а вы думали на кого расчитана новость? для тех у кого нет этой карты - для вас и написано для тех у кого есть ...
Да... Пляка решил на премию настричь.
Если не успел загасить задолженность до РД, то 60+15 грн. Ничено не скажешь, БС убыточна.
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anikola13
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Додано: Нед 28 січ, 2018 00:30
IMPRINTER написав: gun написав:
А тут не навпаки має бути?
это касается наверное какого-то кросс-сейла лоя определенной категории клиентов - для вас (простых смертных) - таблица №2
У меня Максимум валяется неактивированная, судя по звездочкам - моя таблица как раз первая.
Хотя я и не новый клиент... Может Максимум без изменений?
Промокод: M2ZIW2R +50грн к депозиту
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Додано: Нед 28 січ, 2018 02:03
citramon написав: wig написав: mephala написав:
Да такое банк отчебучить мог только если у него проблемы.
Тут соглашусь. Кстати, депозиты больше чем на год по привлекательной ставке - тот же симптом.
Выше писали , что не смог разместить облигации..
А возможно готовится к безналу от клиентов массово закрывающихся отделений ВТБ
клиент пришедший из ВТБ по безналу или останется в банке или выйдет через наличку.
Какой смысл заходить по безналу к алле что бы опять дальше уйти по безналу?
так что вот это закрытие выхода по безналу с ощадного очень удивляет и настораживает. ощадный был удобен выходом в наличку а для безнального выхода можно и другие продукты юзать.
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mephala
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