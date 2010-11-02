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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5204520552065207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 876
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 876
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:13

МАБ 500я ошибка? выходные у службы поддержки сервиса?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:14

Re: Альфа-Банк

А тут не навпаки має бути?
Для клієнтів ПАТ «Альфа-Банк», що були визначені учасниками Маркетингового дослідження, тариф за послугу «Альфа-Чек» тарифікується.
Для Клієнтів ПАТ «Альфа-Банк», що не були визначені учасниками Маркетингового дослідження, послуга за SMS-інформування – не
тарифікується оскільки вартість даних послуг включена у вартість Обслуговування основної картки.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к депозиту
gun
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:19

  gun написав:А тут не навпаки має бути?
Для клієнтів ПАТ «Альфа-Банк», що були визначені учасниками Маркетингового дослідження, тариф за послугу «Альфа-Чек» тарифікується.
Для Клієнтів ПАТ «Альфа-Банк», що не були визначені учасниками Маркетингового дослідження, послуга за SMS-інформування – не
тарифікується оскільки вартість даних послуг включена у вартість Обслуговування основної картки.


это касается наверное какого-то кросс-сейла лоя определенной категории клиентов - для вас (простых смертных) - таблица №2
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:21

  IMPRINTER написав:
  anikola13 написав:
  Kevin написав:Тарифи на видачу та обслуговування кредитних карток - зміни з 01.03.2018:

https://alfabank.ua/upload/zminu-z-010318.pdf

Для "Максимум" уже открытых до изменений "альфа-чек" бесплатен? Или хотят пострич на 15 грн дополнительно?
"Горячка" внятно ничего не ответила. Скажу больше, они еще и не знают об изменениях.


изменения касаются всех как новых так и старых - для этого вас и оповещают .. а вы думали на кого расчитана новость? для тех у кого нет этой карты - для вас и написано для тех у кого есть ...

Да... Пляка решил на премию настричь.
Если не успел загасить задолженность до РД, то 60+15 грн. Ничено не скажешь, БС убыточна. :mrgreen:
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:30

  IMPRINTER написав:
  gun написав:А тут не навпаки має бути?


это касается наверное какого-то кросс-сейла лоя определенной категории клиентов - для вас (простых смертных) - таблица №2

У меня Максимум валяется неактивированная, судя по звездочкам - моя таблица как раз первая. :wink:
Хотя я и не новый клиент... Может Максимум без изменений? :?:
Промокод: M2ZIW2R +50грн к депозиту
gun
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 02:03

  citramon написав:
  wig написав:
  mephala написав:Да такое банк отчебучить мог только если у него проблемы.

Тут соглашусь. Кстати, депозиты больше чем на год по привлекательной ставке - тот же симптом.

Выше писали , что не смог разместить облигации..
А возможно готовится к безналу от клиентов массово закрывающихся отделений ВТБ


клиент пришедший из ВТБ по безналу или останется в банке или выйдет через наличку.
Какой смысл заходить по безналу к алле что бы опять дальше уйти по безналу?
так что вот это закрытие выхода по безналу с ощадного очень удивляет и настораживает. ощадный был удобен выходом в наличку а для безнального выхода можно и другие продукты юзать.
mephala
 
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