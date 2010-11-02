IMPRINTER написав:если бы у них в голове было хоть немного мозгов - и встал вопрос введения заградтарифа - можно бы было поступить проще ... по аналогу с текущим ... 1) прямая выдача нала со сбера - 1%
Сбер это, все-таки, депозит. Комиссия за выдачу собственных средств с депозита по любому вызовет негатив. И, это признак того, что у банка проблемы. Как и то, что не разместили облигации, или повышенный процент на депо в полтора года. Осталось еще пятилетние ввести, и все станет ясно.
проблем у банка никаких нет, от слова "нет".
это обычный заград-тариф, т.к. Сбер начали массово использовать чтоб превращать безнал из других банков в нал, особенно валюту ... ВТБ закрыло почти все отделения по всей стране и предложила клиентам бесплатный свифт в другой банк - для этих целей естественно лучше всего подходил Сбер Аллы или текущий Аллы - вход бесплатьно, выход анлим налом бесплатно ... естественно Аллу в какой-то момент это начало не устраивать, т.к. инкассация дорогая, тем более валютная, а деньги на том Сбере и дня не находились. Плюс 99% клиентов использовали его на обход пакетных ограничей - какой смысл ограничений в снятии нала с карты, если пополнить можно Сбер и снять с него в кассе анлим.
Поэтому введение заградтарифа был вопрос времени - это понятно, логично и ожидаемо.
Но как тупо это сделала Алла - это уже надо делать отдельную статью в энциклопедию маразмов.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER написав:это обычный заград-тариф, т.к. Сбер начали массово использовать чтоб превращать безнал из других банков в нал, особенно валюту ... ВТБ закрыло почти все отделения по всей стране и предложила клиентам бесплатный свифт в другой банк
Можно было сделать комиссию за зачисление СВИФТа из другого украинского банка. А так дело ваше, но проблемность вырисовывается.
IMPRINTER написав:это обычный заград-тариф, т.к. Сбер начали массово использовать чтоб превращать безнал из других банков в нал, особенно валюту ... ВТБ закрыло почти все отделения по всей стране и предложила клиентам бесплатный свифт в другой банк
Можно было сделать комиссию за зачисление СВИФТа из другого украинского банка. А так дело ваше, но проблемность вырисовывается.
проблемность тока в безмогзлых кадров как своих так и пришлых беженцев
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX