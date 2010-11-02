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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5207520852095210>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:14

  wig написав:
  IMPRINTER написав:если бы у них в голове было хоть немного мозгов - и встал вопрос введения заградтарифа - можно бы было поступить проще ... по аналогу с текущим ...
1) прямая выдача нала со сбера - 1%

Сбер это, все-таки, депозит. Комиссия за выдачу собственных средств с депозита по любому вызовет негатив. И, это признак того, что у банка проблемы. Как и то, что не разместили облигации, или повышенный процент на депо в полтора года. Осталось еще пятилетние ввести, и все станет ясно.


проблем у банка никаких нет, от слова "нет".

это обычный заград-тариф, т.к. Сбер начали массово использовать чтоб превращать безнал из других банков в нал, особенно валюту ... ВТБ закрыло почти все отделения по всей стране и предложила клиентам бесплатный свифт в другой банк - для этих целей естественно лучше всего подходил Сбер Аллы или текущий Аллы - вход бесплатьно, выход анлим налом бесплатно ... естественно Аллу в какой-то момент это начало не устраивать, т.к. инкассация дорогая, тем более валютная, а деньги на том Сбере и дня не находились. Плюс 99% клиентов использовали его на обход пакетных ограничей - какой смысл ограничений в снятии нала с карты, если пополнить можно Сбер и снять с него в кассе анлим.

Поэтому введение заградтарифа был вопрос времени - это понятно, логично и ожидаемо.

Но как тупо это сделала Алла - это уже надо делать отдельную статью в энциклопедию маразмов.
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:26

Re: Альфа-Банк

У випадку, якщо
грошові кошти у
сумі, що дорівнює
сумі операції,
зберігалися на
рахунку вкладу
«Ощадний»
більше ніж 14
календарних днів,
комісія не
тарифікується
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:28

Re: Альфа-Банк

Як це "комісія не
тарифікується"?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:47

Re: Альфа-Банк

А если к примеру на сбере будет постоянно лежать 100к то можно хоть каждый день загонять по 100к и снимать или 100к в течении 14 дней или же алла умеет фильтровать свежак?
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:33

Да,ребят,прочитав последние 10 страниц ветки,желание открывать депозит в валюте пропало напрочь...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:50

Re: Альфа-Банк

  Scotch написав:Да,ребят,прочитав последние 10 страниц ветки,желание открывать депозит в валюте пропало напрочь...

Угу, гривневый можно было хоть с карт снимать или отгонять СЭПом. Валюту только через "сбер" и кассу, и вот, нате вам.
wig
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:51

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:это обычный заград-тариф, т.к. Сбер начали массово использовать чтоб превращать безнал из других банков в нал, особенно валюту ... ВТБ закрыло почти все отделения по всей стране и предложила клиентам бесплатный свифт в другой банк

Можно было сделать комиссию за зачисление СВИФТа из другого украинского банка. А так дело ваше, но проблемность вырисовывается.
wig
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:31

  wig написав:
  IMPRINTER написав:это обычный заград-тариф, т.к. Сбер начали массово использовать чтоб превращать безнал из других банков в нал, особенно валюту ... ВТБ закрыло почти все отделения по всей стране и предложила клиентам бесплатный свифт в другой банк

Можно было сделать комиссию за зачисление СВИФТа из другого украинского банка. А так дело ваше, но проблемность вырисовывается.


проблемность тока в безмогзлых кадров как своих так и пришлых беженцев
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:05

  wig написав:
  clientage написав:А при отказе от СМС-инфо лукапы на 0грн или 1грн пушами будут приходить?

Ну, может погорельцы сделают в МАБе отображение операций день в день, а не с задержкой в сутки, как сейчас.

Лайфхак: щоб бачити лукап, поповніть через МАБ ,наприклад, Волю після лукапу - у виписці тоді буде інфа і про лукап, і про Волю.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:08

  maxprofit написав:
  wig написав:
  clientage написав:А при отказе от СМС-инфо лукапы на 0грн или 1грн пушами будут приходить?

Ну, может погорельцы сделают в МАБе отображение операций день в день, а не с задержкой в сутки, как сейчас.

Лайфхак: щоб бачити лукап, поповніть через МАБ ,наприклад, Волю після лукапу - у виписці тоді буде інфа і про лукап, і про Волю.

Када это появится в выписке, на сл. день? А мне сразу нуна! Одно время шото подобное проскакивало в мобильном приложении :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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