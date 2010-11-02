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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 січ, 2018 20:12
Re: Альфа-Банк
Одразу !
Додано: Нед 28 січ, 2018 20:42
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 28 січ, 2018 20:49
clientage
шлите TRAN+ХХХХ на номер 3344
где ХХХХ - посл. 4 цифры карты и увидите лук-ап в смс
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