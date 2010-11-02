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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5207520852095210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:12

Re: Альфа-Банк

Одразу !
maxprofit
 
Повідомлень: 546
З нами з: 19.11.08
Подякував: 544 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:42

  maxprofit написав:Одразу !

неееа, попробовал, ничо не появилось. Ни в МАБе ни в мобильном :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 23213
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1895 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:49

clientage

шлите TRAN+ХХХХ на номер 3344
где ХХХХ - посл. 4 цифры карты и увидите лук-ап в смс
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Повідомлень: 33285
З нами з: 06.08.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 5280 раз.
 
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