Не заморачиваться и баритоном таким представится условной Наташей
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 січ, 2018 21:58
Re: Альфа-Банк
Не заморачиваться и баритоном таким представится условной Наташей
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 29 січ, 2018 02:18
Re: Альфа-Банк
Если лукап на 0 грн то нифига там не появится.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
реклама
|