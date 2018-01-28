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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5208520952105211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 21:58

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  wig написав:
  clientage написав:на 0800 долго

Надо со стационарного звонить, тогда сразу отвечают.


а женским голосом как говорить если его нет под рукой?
Не заморачиваться и баритоном таким представится условной Наташей :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 02:18

Re: Альфа-Банк

maxprofit написав:Одразу !
Если лукап на 0 грн то нифига там не появится.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
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  #<1 ... 5208520952105211
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