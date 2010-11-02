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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5217521852195220

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:39

Re: Альфа-Банк

А что такого было в октябре и ноябре 2016-го? Когда World вместо Gold начала предлагаться?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:52

Пришла др. бригада проктологов
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:01

Re: Альфа-Банк

С людей, соглашающихся на грейс в 30 дней, пыль сдувать нужно. Причем красивым и нежным женским ртом...
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:03

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:
  Kevin написав:Тарифи на видачу та обслуговування кредитних карток - зміни з 01.03.2018:

https://alfabank.ua/upload/zminu-z-010318.pdf

Для "Максимум" уже открытых до изменений "альфа-чек" бесплатен? Или хотят пострич на 15 грн дополнительно?
"Горячка" внятно ничего не ответила. Скажу больше, они еще и не знают об изменениях.

Добрый вечер. С 01.03.18 г. изменения в Тарифах по услуге Альфа-Чек будет касаться только выборке клиентов, включенной в группу маркетинговых исследований. А именно, для карт Максимум, которые были оформлены в период с 01.10.2016 г. по 30.11.2016 г. (п. 4.1.17. ДКБО: https://alfabank.ua/upload/Public_Agreement_Complex.pdf).


...о ) ну хоть кто-то знает кто такие эти люди из маркетинговых исследований :wink:
сегодня мучил вашу горячую и не очень линию - и ответа не получил...скорее я предлагал варианты а со мной соглашались...н-да уж. В Общем спасибо Вам за внятный и понятный ответ ).

..да но возник вопрос дополнительный ибо вашим продухтологам веры нет совершенно )...
я надеюсь те кто в указанный период ПЕРЕОФОРМЛЯЛ карты с Максимум на Максимум Ворлд - те не подпадают под энти маркетинговые исследования ?..или это не так ?..пожалуйста уточните плиз..) дякую :wink:
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:20

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:
  Kevin написав:Тарифи на видачу та обслуговування кредитних карток - зміни з 01.03.2018:

https://alfabank.ua/upload/zminu-z-010318.pdf

Для "Максимум" уже открытых до изменений "альфа-чек" бесплатен? Или хотят пострич на 15 грн дополнительно?
"Горячка" внятно ничего не ответила. Скажу больше, они еще и не знают об изменениях.

Добрый вечер. С 01.03.18 г. изменения в Тарифах по услуге Альфа-Чек будет касаться только выборке клиентов, включенной в группу маркетинговых исследований. А именно, для карт Максимум, которые были оформлены в период с 01.10.2016 г. по 30.11.2016 г. (п. 4.1.17. ДКБО: https://alfabank.ua/upload/Public_Agreement_Complex.pdf).

Попал в эту выборку. Согласно п.4.1.17 ДКБО я имею право отключить "Альфа-чек" через средства системы. Но оператор отказалась это делать на горячей линии. В отделение не могу обратится т.к в моем населенном пункте отделеий банка нет.м Просьба решить данный вопрос.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:34

Панове знатоки...яким макаром в Альфі змінити фінансовий номер?
В МАБі можна?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:35

  Квесторе_поверніться написав:Панове знатоки...яким макаром в Альфі змінити фінансовий номер?
В МАБі можна?


в мабе нет. через кал
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