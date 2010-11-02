Для "Максимум" уже открытых до изменений "альфа-чек" бесплатен? Или хотят пострич на 15 грн дополнительно? "Горячка" внятно ничего не ответила. Скажу больше, они еще и не знают об изменениях.
Добрый вечер. С 01.03.18 г. изменения в Тарифах по услуге Альфа-Чек будет касаться только выборке клиентов, включенной в группу маркетинговых исследований. А именно, для карт Максимум, которые были оформлены в период с 01.10.2016 г. по 30.11.2016 г. (п. 4.1.17. ДКБО: https://alfabank.ua/upload/Public_Agreement_Complex.pdf).
...о ) ну хоть кто-то знает кто такие эти люди из маркетинговых исследований сегодня мучил вашу горячую и не очень линию - и ответа не получил...скорее я предлагал варианты а со мной соглашались...н-да уж. В Общем спасибо Вам за внятный и понятный ответ ).
..да но возник вопрос дополнительный ибо вашим продухтологам веры нет совершенно )... я надеюсь те кто в указанный период ПЕРЕОФОРМЛЯЛ карты с Максимум на Максимум Ворлд - те не подпадают под энти маркетинговые исследования ?..или это не так ?..пожалуйста уточните плиз..) дякую
Для "Максимум" уже открытых до изменений "альфа-чек" бесплатен? Или хотят пострич на 15 грн дополнительно? "Горячка" внятно ничего не ответила. Скажу больше, они еще и не знают об изменениях.
Добрый вечер. С 01.03.18 г. изменения в Тарифах по услуге Альфа-Чек будет касаться только выборке клиентов, включенной в группу маркетинговых исследований. А именно, для карт Максимум, которые были оформлены в период с 01.10.2016 г. по 30.11.2016 г. (п. 4.1.17. ДКБО: https://alfabank.ua/upload/Public_Agreement_Complex.pdf).
Попал в эту выборку. Согласно п.4.1.17 ДКБО я имею право отключить "Альфа-чек" через средства системы. Но оператор отказалась это делать на горячей линии. В отделение не могу обратится т.к в моем населенном пункте отделеий банка нет.м Просьба решить данный вопрос.