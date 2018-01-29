Мені навпаки сказали Тож ходив до них писав заяву...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 січ, 2018 23:23
Re: Альфа-Банк
Мені навпаки сказали Тож ходив до них писав заяву...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Пон 29 січ, 2018 23:57
значит что-то поменяли
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 30 січ, 2018 05:02
Да только отделение, КЦ не принмает.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 30 січ, 2018 07:03
Да уж... Без местного офпреда спонсоров Аллы было бы в разы больше.
А так: совместными усилиями при неоценимой информационной поддержке АльфаБанк разбираемся в том, что напридумвали маркетологи, практологи, кредитные комитеты, куапы да банда с Михи.
Додано: Вів 30 січ, 2018 08:59
Да,ситуация в банке не очень,все эти изменения и депозитчиков коснутся...Посоветуйте,пакет Comfort подходит,если цель только валютный депозит?
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