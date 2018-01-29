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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5218521952205221

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:23

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:более того само отделение говорило звоните в кал мы уже это не делаем ...

Мені навпаки сказали ;) Тож ходив до них писав заяву...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:57

  chipmunk написав:
  IMPRINTER написав:более того само отделение говорило звоните в кал мы уже это не делаем ...

Мені навпаки сказали ;) Тож ходив до них писав заяву...


значит что-то поменяли
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 05:02

  IMPRINTER написав:
  chipmunk написав:
  IMPRINTER написав:более того само отделение говорило звоните в кал мы уже это не делаем ...

Мені навпаки сказали ;) Тож ходив до них писав заяву...


значит что-то поменяли

Да только отделение, КЦ не принмает.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 07:03

Да уж... Без местного офпреда спонсоров Аллы было бы в разы больше.
А так: совместными усилиями при неоценимой информационной поддержке АльфаБанк разбираемся в том, что напридумвали маркетологи, практологи, кредитные комитеты, куапы да банда с Михи.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:59

Да,ситуация в банке не очень,все эти изменения и депозитчиков коснутся...Посоветуйте,пакет Comfort подходит,если цель только валютный депозит?
Scotch
 
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