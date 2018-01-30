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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5226522752285229>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:15

Alfa_Bank

Скажите, пожалуйста, если на момент снятия 8 гривен за ненужное смс-информирование на счету у клиента меньше 8 гривен, то клиент попадает на несанкционированный овердрафт?
evgenkh
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:17

  evgenkh написав:Alfa_Bank

Скажите, пожалуйста, если на момент снятия 8 гривен за ненужное смс-информирование на счету у клиента меньше 8 гривен, то клиент попадает на несанкционированный овердрафт?


да алла всю абонку списует в счет несанкца
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:20

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

нас интересует вопрос что будет с с 01.02 по комфортам, поскольку криворукие плякопостернаки не удосужились прикрутить функционал смены смс на пуш.
Вы подтверждаете информацию озвученную вами ранее, что если этот функционал не запустится, то мзда с Кормфортов по которым подключено смс не будет взиматься до тех пор пока функционал смены канала доставки сообщений с смс на пуш не заработает?

IMPRINTER, добрый вечер. Функционал PUSH будет доступен с 05.02.2018 г. Плата за Альфа-Чек по дебетовым картам списывается в конце месяца. То есть, 28.02.2018 г. будет списана плата за Альфа-Чек (у кого она есть) за февраль. Если Клиент переведет карту на получение PUSH (бесплатный) до 28.02.2018 г., плата с него в указанную дату не спишется.

Я запомнил этот твит :twisted:
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:31

  Alfa_Bank написав:Добрый день! Предоставляю ответы на Ваши вопросы по изменениям.
1. При безналичном переводе с Депозита "Сберегательный" в Мy AlfaBank комиссия не удерживается.
2. Если на «Сберегательном» было 10 000 грн. в течение месяца, потом было пополнение на 5 000 грн., которые пролежали 10 дней и в этот день выполняется снятие. Какая будет комиссия при снятии суммы:
- 5 000 грн. - без комиссии
- 10 000 грн. без комиссии
- 15 000 грн. - 1% от всей суммы снятия (150,00 грн.)
- 3000 грн. - без комиссии.
3. Если Клиент снимает только проценты без суммы вклада (которая лежала более 14 дней) то они НЕ должны отлежаться 14 дней? – да, верно.
4. Будет ли сниматься комиссия при закрытии «Сберегательного», если сумма пролежала менее 14 дней? - да, будет.
5. Будет ли в МАБе отображаться комиссия за снятие со «Сберегательного»? - комиссия будет отображаться в выписке постфактум.
6. Будет ли в МАБе отображаться та часть «Сберегательного», которую можно снять без комиссии? - доработка такого функционала будет возможна не ранее 2-го квартала 2018 г.

СОВСЕМ запутали !
1. В Вашем ответе пункт "1. При безналичном переводе с Депозита "Сберегательный" в Мy AlfaBank комиссия не удерживается."
Документ Додаток № 6 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Альфа-Банк», страница 10 "2. Тарифи по операціях за депозитними рахунками" пункт 3,2 "Видача готівкових грошових коштів через касу Банку та /або безготівкове перерахування грошових коштів з вкладу «Ощадний» - 1%".
ссылка на документ
https://alfabank.ua/upload/app6_dkbo_01.03.2018.pdf

Кто не прав Вы, я или документ ?

А будет ли комиссия если пункт 3 ВАШЕГО ответа изложить так ?

3. Если Клиент снимает только проценты без суммы вклада (которая НЕ лежала более 14 дней) то комиссия будет или нет (на проценты разумеется) ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:34

  cds77 написав:Вы хотите сказать, что если снять сначала 10 000 грн., а затем 5 000 грн, то комиссия будет только с 5 000 грн - 50 грн.
А если снять за один раз 15 000 грн., то комиссия будет со всей суммы т.е. с 15 000 грн. - 150 грн.

cds77, добрый вечер. Да, верно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 18:06

  lwa написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день! Предоставляю ответы на Ваши вопросы по изменениям.
1. При безналичном переводе с Депозита "Сберегательный" в Мy AlfaBank комиссия не удерживается.
2. Если на «Сберегательном» было 10 000 грн. в течение месяца, потом было пополнение на 5 000 грн., которые пролежали 10 дней и в этот день выполняется снятие. Какая будет комиссия при снятии суммы:
- 5 000 грн. - без комиссии
- 10 000 грн. без комиссии
- 15 000 грн. - 1% от всей суммы снятия (150,00 грн.)
- 3000 грн. - без комиссии.
3. Если Клиент снимает только проценты без суммы вклада (которая лежала более 14 дней) то они НЕ должны отлежаться 14 дней? – да, верно.
4. Будет ли сниматься комиссия при закрытии «Сберегательного», если сумма пролежала менее 14 дней? - да, будет.
5. Будет ли в МАБе отображаться комиссия за снятие со «Сберегательного»? - комиссия будет отображаться в выписке постфактум.
6. Будет ли в МАБе отображаться та часть «Сберегательного», которую можно снять без комиссии? - доработка такого функционала будет возможна не ранее 2-го квартала 2018 г.

СОВСЕМ запутали !
1. В Вашем ответе пункт "1. При безналичном переводе с Депозита "Сберегательный" в Мy AlfaBank комиссия не удерживается."
Документ Додаток № 6 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Альфа-Банк», страница 10 "2. Тарифи по операціях за депозитними рахунками" пункт 3,2 "Видача готівкових грошових коштів через касу Банку та /або безготівкове перерахування грошових коштів з вкладу «Ощадний» - 1%".
ссылка на документ
https://alfabank.ua/upload/app6_dkbo_01.03.2018.pdf

Кто не прав Вы, я или документ ?

А будет ли комиссия если пункт 3 ВАШЕГО ответа изложить так ?

3. Если Клиент снимает только проценты без суммы вклада (которая НЕ лежала более 14 дней) то комиссия будет или нет (на проценты разумеется) ?

lwa, добрый вечер.
1. https://alfabank.ua/upload/app6_dkbo_01.03.2018.pdf не касается МАБа.
3. Будет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 18:30

  Alfa_Bank написав:
  cds77 написав:Вы хотите сказать, что если снять сначала 10 000 грн., а затем 5 000 грн, то комиссия будет только с 5 000 грн - 50 грн.
А если снять за один раз 15 000 грн., то комиссия будет со всей суммы т.е. с 15 000 грн. - 150 грн.

cds77, добрый вечер. Да, верно.

Но это абсурд.
Понятно что это не к Вам претензия, но ваши программеры это что-то с чем-то.
Как можно при элементарных действиях сложения и вычитания, кстати азы начальной математики, получать в конечном результате разные суммы.
Да и руководство тоже хорошо такое подписывать.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 18:36

Re: Альфа-Банк

занес в аллу на пол года депо - как раз под летний откуп. 15 процентов годовых. Даже предложили кофе. По окончанию сказали можно снять заи1 раз через кассу без комисии - правда ли это? Одновременно разместился и в Идее под 16 % - сравню сервис
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:19

  cds77 написав:
  Alfa_Bank написав:2. Если на «Сберегательном» было 10 000 грн. в течение месяца, потом было пополнение на 5 000 грн., которые пролежали 10 дней и в этот день выполняется снятие. Какая будет комиссия при снятии суммы:
- 5 000 грн. - без комиссии
- 10 000 грн. без комиссии
- 15 000 грн. - 1% от всей суммы снятия (150,00 грн.)

Вы хотите сказать, что если снять сначала 10 000 грн., а затем 5 000 грн, то комиссия будет только с 5 000 грн - 50 грн.
А если снять за один раз 15 000 грн., то комиссия будет со всей суммы т.е. с 15 000 грн. - 150 грн.
Как то не логично, не находите?

не ищите логику там где её нет... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 06:59

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Попал в эту выборку. Согласно п.4.1.17 ДКБО я имею право отключить "Альфа-чек" через средства системы. Но оператор отказалась это делать на горячей линии. В отделение не могу обратится т.к в моем населенном пункте отделеий банка нет.м Просьба решить данный вопрос.

anikola13, добрый день. Отключение Альфа-Чек посредством сервиса 3344 будет реализовано по Кредитным картам, по которым будет действовать новый тариф, с 01.03,то есть с даты, когда тариф вступает в силу.

После 01.03 когда будет первое снятие за услугу "Альфа-чек" по карте?
anikola13
 
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