нас интересует вопрос что будет с с 01.02 по комфортам, поскольку криворукие плякопостернаки не удосужились прикрутить функционал смены смс на пуш. Вы подтверждаете информацию озвученную вами ранее, что если этот функционал не запустится, то мзда с Кормфортов по которым подключено смс не будет взиматься до тех пор пока функционал смены канала доставки сообщений с смс на пуш не заработает?
IMPRINTER, добрый вечер. Функционал PUSH будет доступен с 05.02.2018 г. Плата за Альфа-Чек по дебетовым картам списывается в конце месяца. То есть, 28.02.2018 г. будет списана плата за Альфа-Чек (у кого она есть) за февраль. Если Клиент переведет карту на получение PUSH (бесплатный) до 28.02.2018 г., плата с него в указанную дату не спишется.
Alfa_Bank написав:Добрый день! Предоставляю ответы на Ваши вопросы по изменениям. 1. При безналичном переводе с Депозита "Сберегательный" в Мy AlfaBank комиссия не удерживается. 2. Если на «Сберегательном» было 10 000 грн. в течение месяца, потом было пополнение на 5 000 грн., которые пролежали 10 дней и в этот день выполняется снятие. Какая будет комиссия при снятии суммы: - 5 000 грн. - без комиссии - 10 000 грн. без комиссии - 15 000 грн. - 1% от всей суммы снятия (150,00 грн.) - 3000 грн. - без комиссии. 3. Если Клиент снимает только проценты без суммы вклада (которая лежала более 14 дней) то они НЕ должны отлежаться 14 дней? – да, верно. 4. Будет ли сниматься комиссия при закрытии «Сберегательного», если сумма пролежала менее 14 дней? - да, будет. 5. Будет ли в МАБе отображаться комиссия за снятие со «Сберегательного»? - комиссия будет отображаться в выписке постфактум. 6. Будет ли в МАБе отображаться та часть «Сберегательного», которую можно снять без комиссии? - доработка такого функционала будет возможна не ранее 2-го квартала 2018 г.
СОВСЕМ запутали ! 1. В Вашем ответе пункт "1. При безналичном переводе с Депозита "Сберегательный" в Мy AlfaBank комиссия не удерживается." Документ Додаток № 6 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Альфа-Банк», страница 10 "2. Тарифи по операціях за депозитними рахунками" пункт 3,2 "Видача готівкових грошових коштів через касу Банку та /або безготівкове перерахування грошових коштів з вкладу «Ощадний» - 1%". ссылка на документ https://alfabank.ua/upload/app6_dkbo_01.03.2018.pdf
Кто не прав Вы, я или документ ?
А будет ли комиссия если пункт 3 ВАШЕГО ответа изложить так ?
3. Если Клиент снимает только проценты без суммы вклада (которая НЕ лежала более 14 дней) то комиссия будет или нет (на проценты разумеется) ?
cds77 написав:Вы хотите сказать, что если снять сначала 10 000 грн., а затем 5 000 грн, то комиссия будет только с 5 000 грн - 50 грн. А если снять за один раз 15 000 грн., то комиссия будет со всей суммы т.е. с 15 000 грн. - 150 грн.
Alfa_Bank написав:Добрый день! Предоставляю ответы на Ваши вопросы по изменениям. 1. При безналичном переводе с Депозита "Сберегательный" в Мy AlfaBank комиссия не удерживается. 2. Если на «Сберегательном» было 10 000 грн. в течение месяца, потом было пополнение на 5 000 грн., которые пролежали 10 дней и в этот день выполняется снятие. Какая будет комиссия при снятии суммы: - 5 000 грн. - без комиссии - 10 000 грн. без комиссии - 15 000 грн. - 1% от всей суммы снятия (150,00 грн.) - 3000 грн. - без комиссии. 3. Если Клиент снимает только проценты без суммы вклада (которая лежала более 14 дней) то они НЕ должны отлежаться 14 дней? – да, верно. 4. Будет ли сниматься комиссия при закрытии «Сберегательного», если сумма пролежала менее 14 дней? - да, будет. 5. Будет ли в МАБе отображаться комиссия за снятие со «Сберегательного»? - комиссия будет отображаться в выписке постфактум. 6. Будет ли в МАБе отображаться та часть «Сберегательного», которую можно снять без комиссии? - доработка такого функционала будет возможна не ранее 2-го квартала 2018 г.
СОВСЕМ запутали ! 1. В Вашем ответе пункт "1. При безналичном переводе с Депозита "Сберегательный" в Мy AlfaBank комиссия не удерживается." Документ Додаток № 6 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Альфа-Банк», страница 10 "2. Тарифи по операціях за депозитними рахунками" пункт 3,2 "Видача готівкових грошових коштів через касу Банку та /або безготівкове перерахування грошових коштів з вкладу «Ощадний» - 1%". ссылка на документ https://alfabank.ua/upload/app6_dkbo_01.03.2018.pdf
Кто не прав Вы, я или документ ?
А будет ли комиссия если пункт 3 ВАШЕГО ответа изложить так ?
3. Если Клиент снимает только проценты без суммы вклада (которая НЕ лежала более 14 дней) то комиссия будет или нет (на проценты разумеется) ?
cds77 написав:Вы хотите сказать, что если снять сначала 10 000 грн., а затем 5 000 грн, то комиссия будет только с 5 000 грн - 50 грн. А если снять за один раз 15 000 грн., то комиссия будет со всей суммы т.е. с 15 000 грн. - 150 грн.
cds77, добрый вечер. Да, верно.
Но это абсурд. Понятно что это не к Вам претензия, но ваши программеры это что-то с чем-то. Как можно при элементарных действиях сложения и вычитания, кстати азы начальной математики, получать в конечном результате разные суммы. Да и руководство тоже хорошо такое подписывать.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
занес в аллу на пол года депо - как раз под летний откуп. 15 процентов годовых. Даже предложили кофе. По окончанию сказали можно снять заи1 раз через кассу без комисии - правда ли это? Одновременно разместился и в Идее под 16 % - сравню сервис
Alfa_Bank написав:2. Если на «Сберегательном» было 10 000 грн. в течение месяца, потом было пополнение на 5 000 грн., которые пролежали 10 дней и в этот день выполняется снятие. Какая будет комиссия при снятии суммы: - 5 000 грн. - без комиссии - 10 000 грн. без комиссии - 15 000 грн. - 1% от всей суммы снятия (150,00 грн.)
Вы хотите сказать, что если снять сначала 10 000 грн., а затем 5 000 грн, то комиссия будет только с 5 000 грн - 50 грн. А если снять за один раз 15 000 грн., то комиссия будет со всей суммы т.е. с 15 000 грн. - 150 грн. Как то не логично, не находите?
anikola13 написав:Попал в эту выборку. Согласно п.4.1.17 ДКБО я имею право отключить "Альфа-чек" через средства системы. Но оператор отказалась это делать на горячей линии. В отделение не могу обратится т.к в моем населенном пункте отделеий банка нет.м Просьба решить данный вопрос.
anikola13, добрый день. Отключение Альфа-Чек посредством сервиса 3344 будет реализовано по Кредитным картам, по которым будет действовать новый тариф, с 01.03,то есть с даты, когда тариф вступает в силу.
После 01.03 когда будет первое снятие за услугу "Альфа-чек" по карте?