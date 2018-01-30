Добрый день! Предоставляю ответы на Ваши вопросы по изменениям.1. Припереводе с Депозита "Сберегательный" в Мy AlfaBank2. Если на «Сберегательном» было 10 000 грн. в течение месяца, потом было пополнение на 5 000 грн., которые пролежали 10 дней и в этот день выполняется снятие. Какая будет комиссия при снятии суммы:- 5 000 грн. - без комиссии- 10 000 грн. без комиссии- 15 000 грн. - 1% от всей суммы снятия (150,00 грн.)- 3000 грн. - без комиссии.3. Если Клиент снимает только проценты без суммы вклада (которая лежала более 14 дней) то они НЕ должны отлежаться 14 дней? – да, верно.4. Будет ли сниматься комиссия при закрытии «Сберегательного», если сумма пролежала менее 14 дней? - да, будет.5. Будет ли в МАБе отображаться комиссия за снятие со «Сберегательного»? - комиссия будет отображаться в выписке постфактум.6. Будет ли в МАБе отображаться та часть «Сберегательного», которую можно снять без комиссии? - доработка такого функционала будет возможна не ранее 2-го квартала 2018 г.