RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5226522752285229

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 07:48

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:
Alfa_Bank написав: С 01.03.18 г. изменения в Тарифах по услуге Альфа-Чек будет касаться только выборке клиентов, включенной в группу маркетинговых исследований. А именно, для карт Максимум, которые были оформлены в период с 01.10.2016 г. по 30.11.2016 г.
Ну надо же, зацепил конец такого прекрасного периода... Даже не помню кто такими темпами разочаровал своих партнёров.
Альфа-банк, как переключить СМС на Вайбер?

2XL, добрый день. Со 02 февраля 2018 г. Альф-Банк будет отправлять всю информацию от Банка в едином мессенджере Viber. Viber - это альтернатива СМС. Если в процессе нужно отправить сообщение, то оно будет отправлено через Viber. В случае недоставки по Viber в течение 15-20 сек. будет отправлено стандартное СМС - сообщение. То есть если, например, снимая деньги в банкомате, Банк отправляет СМС, то после 02/02/2018 будет сначала отправка на Viber, в случае недоставки - СМС. На тарификацию услуги это никак не влияет. Если Вы отключите Альфа-Чек по карте, то информация, отправляемая в услуге Альфа-Чек, по Viber также поступать не будет.

В анонсе пишется +15 грн/месяц за каждую карту в тарифе Максимум, а Вы говорите "на тарификацию никак не повлияет"?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2655
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5226522752285229
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, Flamingo, IDAN, Грйс-мэн, slasva і 3 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 892, 893, 894
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
8934 1751871
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 07:31
BBC
А-Банк 1 ... 898, 899, 900
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
8995 1306652
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 23:10
Goodman
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 2976, 2977, 2978
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
29773 3670083
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 19:46
Vadym1976
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3591)
31.01.2018 08:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.