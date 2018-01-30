Alfa_Bank написав:2XL написав:Ну надо же, зацепил конец такого прекрасного периода... Даже не помню кто такими темпами разочаровал своих партнёров.Alfa_Bank написав: С 01.03.18 г. изменения в Тарифах по услуге Альфа-Чек будет касаться только выборке клиентов, включенной в группу маркетинговых исследований. А именно, для карт Максимум, которые были оформлены в период с 01.10.2016 г. по 30.11.2016 г.
Альфа-банк, как переключить СМС на Вайбер?
2XL, добрый день. Со 02 февраля 2018 г. Альф-Банк будет отправлять всю информацию от Банка в едином мессенджере Viber. Viber - это альтернатива СМС. Если в процессе нужно отправить сообщение, то оно будет отправлено через Viber. В случае недоставки по Viber в течение 15-20 сек. будет отправлено стандартное СМС - сообщение. То есть если, например, снимая деньги в банкомате, Банк отправляет СМС, то после 02/02/2018 будет сначала отправка на Viber, в случае недоставки - СМС. На тарификацию услуги это никак не влияет. Если Вы отключите Альфа-Чек по карте, то информация, отправляемая в услуге Альфа-Чек, по Viber также поступать не будет.
В анонсе пишется +15 грн/месяц за каждую карту в тарифе Максимум, а Вы говорите "на тарификацию никак не повлияет"?