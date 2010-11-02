Додано: Сер 31 січ, 2018 18:21

Alfa_Bank, Пора и мне пожаловаться на курьерскую доставку карт.



Перезвонил значит вчера курьер и попросил приготовить копии документов ибо сегодня он планировал карту доставить. Но. Сегодня курьер перезванивает и говорит, что ехать он не будет и предложил клиенту самому приехать на другой конец города. Естественно карта по вине курьера выдана не была. Курьер сообщил что теперь он приедет только через неделю, в связи с чем несколько вопросов:



1. Раз доставка выполняется один раз в неделю - на каком основании курьер будучи в городе не выполнил доставку?

2. Зачем курьер просил приготовить документы, если не собирался доставлять карту?

3. Исходя из первого вопроса правильно будет доставить карту завтра (01.02.2018), пусть даже курьер приедет в своё личное время и за свой счёт, раз не смог в рабочее время выполнить доставку.

4. Полагаю сорри-бонус будет уместен?



Данные клиента отправлю в ЛС.

04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.