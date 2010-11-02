2XL написав:[quote="Alfa_Bank"] С 01.03.18 г. изменения в Тарифах по услуге Альфа-Чек будет касаться только выборке клиентов, включенной в группу маркетинговых исследований. А именно, для карт Максимум, которые были оформлены в период с 01.10.2016 г. по 30.11.2016 г.
Ну надо же, зацепил конец такого прекрасного периода... Даже не помню кто такими темпами разочаровал своих партнёров. Альфа-банк, как переключить СМС на Вайбер?
2XL, добрый день. Со 02 февраля 2018 г. Альф-Банк будет отправлять всю информацию от Банка в едином мессенджере Viber. Viber - это альтернатива СМС. Если в процессе нужно отправить сообщение, то оно будет отправлено через Viber. В случае недоставки по Viber в течение 15-20 сек. будет отправлено стандартное СМС - сообщение. То есть если, например, снимая деньги в банкомате, Банк отправляет СМС, то после 02/02/2018 будет сначала отправка на Viber, в случае недоставки - СМС. На тарификацию услуги это никак не влияет. Если Вы отключите Альфа-Чек по карте, то информация, отправляемая в услуге Альфа-Чек, по Viber также поступать не будет.
В анонсе пишется +15 грн/месяц за каждую карту в тарифе Максимум, а Вы говорите "на тарификацию никак не повлияет"?[/quote]Ожидаю ответ. И просьба к Вам - старайтесь отвечат, что бы уточняющих вопросов уже не возникало.
Ув.Alfa_Bank, там ваш подшефный овнобанк с названием укрсоц, с 1 февраля вводит комиссию за выдачу средств по окончании депозитов. вы можете как то передать своему руководству, чтобы этим неадекватам, придумавшим это кидалово, вправили мозги... ну или, что там вместо них?
Stringer написав:Ув.Alfa_Bank, там ваш подшефный овнобанк с названием укрсоц, с 1 февраля вводит комиссию за выдачу средств по окончании депозитов. вы можете как то передать своему руководству, чтобы этим неадекватам, придумавшим это кидалово, вправили мозги... ну или, что там вместо них?
Иван Свитек: «Интеграция Альфа-Банка и Укрсоцбанка почти закончена» - На сегодняшний момент интеграция двух банков почти закончена. Мы на финишной прямой в плане гармонизации всех процессов: унификации ставок, продуктов. Осталось в общей сложности 20% до завершения интеграции, и это самая сложная и интересная часть. А юридическое слияние, к которому мы также готовимся и ждем, будет на самом деле довольно простой задачей.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Alfa_Bank, Пора и мне пожаловаться на курьерскую доставку карт.
Перезвонил значит вчера курьер и попросил приготовить копии документов ибо сегодня он планировал карту доставить. Но. Сегодня курьер перезванивает и говорит, что ехать он не будет и предложил клиенту самому приехать на другой конец города. Естественно карта по вине курьера выдана не была. Курьер сообщил что теперь он приедет только через неделю, в связи с чем несколько вопросов:
1. Раз доставка выполняется один раз в неделю - на каком основании курьер будучи в городе не выполнил доставку? 2. Зачем курьер просил приготовить документы, если не собирался доставлять карту? 3. Исходя из первого вопроса правильно будет доставить карту завтра (01.02.2018), пусть даже курьер приедет в своё личное время и за свой счёт, раз не смог в рабочее время выполнить доставку. 4. Полагаю сорри-бонус будет уместен?
Почему вы проигнорировали мой вопрос насчет несанкционированного овердрафта?
В январе 2017 года я получил карту Комфорт-ФГВФЛ, на которую мне зачислили деньги, остававшиеся на карте ликвидированного банка "Траст". Всю сумму возмещения я разместил на депозит "Ощадный" через интернет-банкинг. В настоящее время движения средств по карте нет.
Будете ли вы списывать деньги за ненужное мне смс-информирование в том случае, если ни одного смс за месяц не отсылали? Если у меня на счету сейчас 0, то стоит ли опасаться штрафных санкций за несанкционированный овердрафт?
Жду от вас ответа по существу. Наверное, я такой у вас не один.
Почему вы проигнорировали мой вопрос насчет несанкционированного овердрафта?
В январе 2017 года я получил карту Комфорт-ФГВФЛ, на которую мне зачислили деньги, остававшиеся на карте ликвидированного банка "Траст". Всю сумму возмещения я разместил на депозит "Ощадный" через интернет-банкинг. В настоящее время движения средств по карте нет.
Будете ли вы списывать деньги за ненужное мне смс-информирование в том случае, если ни одного смс за месяц не отсылали? Если у меня на счету сейчас 0, то стоит ли опасаться штрафных санкций за несанкционированный овердрафт?
Жду от вас ответа по существу. Наверное, я такой у вас не один.
Так СМС по карті погорільця лишається на халяву. Ні?