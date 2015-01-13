Нет, в пакетах Комфорт смс-информирование будет стоить 8 гривен в месяц. Никаких исключений для карт ФГВФЛ нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 січ, 2018 23:06
Додано: Сер 31 січ, 2018 23:25
evgenkh Катя обещала ж
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 31 січ, 2018 23:41
см. viewtopic.php?p=4261641#p4261641
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 31 січ, 2018 23:44
YES
clientage точно,она))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 01 лют, 2018 04:43
1. Почему налоги на проценты по дох. сейфу (грн) сняты тремя порциями? (про снятие двумя в курсе, про снятие тремя -- нет)
1а. Общая сумма снятых налогов не сошлась с расчётной на 0,02 грн. С чьей стороны ошибка в расчётах: моей или банка?
2. Почему налоги на проценты по дох. сейфу (дол.) сняты по-другому? (2 порции НДФЛ, 1 порция ВС)
3. В информации по депозиту указаны проценты без вычета налогов, но в выписке по депозиту налоги вычтены. Это нелогичное отображение, или в этом есть какой-то смысл?
Додано: Чет 01 лют, 2018 08:56
Альфа-чек
Не пришли СМС ни по 1 из 4 операций в интернете карта Эко-Максимум сегодня.
СМС на вход в ИБ пришла.
Viber на финансовом телефоне есть! Наверное продуктологи досрочно решили запустить тестирование вайбера?
ВВХ - ПНХ!
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