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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5229523052315232

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:06

  Квесторе_поверніться написав:Так СМС по карті погорільця лишається на халяву. Ні?

Нет, в пакетах Комфорт смс-информирование будет стоить 8 гривен в месяц. Никаких исключений для карт ФГВФЛ нет.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:25

evgenkh Катя обещала ж
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:41

  evgenkh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так СМС по карті погорільця лишається на халяву. Ні?

Нет, в пакетах Комфорт смс-информирование будет стоить 8 гривен в месяц. Никаких исключений для карт ФГВФЛ нет.

см. viewtopic.php?p=4261641#p4261641
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:44

YES

clientage точно,она))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 04:43

1. Почему налоги на проценты по дох. сейфу (грн) сняты тремя порциями? (про снятие двумя в курсе, про снятие тремя -- нет)

1а. Общая сумма снятых налогов не сошлась с расчётной на 0,02 грн. С чьей стороны ошибка в расчётах: моей или банка?

2. Почему налоги на проценты по дох. сейфу (дол.) сняты по-другому? (2 порции НДФЛ, 1 порция ВС)

3. В информации по депозиту указаны проценты без вычета налогов, но в выписке по депозиту налоги вычтены. Это нелогичное отображение, или в этом есть какой-то смысл?

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Driver
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:56

Альфа-чек

Не пришли СМС ни по 1 из 4 операций в интернете карта Эко-Максимум сегодня.
СМС на вход в ИБ пришла.

Viber на финансовом телефоне есть! Наверное продуктологи досрочно решили запустить тестирование вайбера?
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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