RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5237523852395240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:54

BBC
Там ничего интересного нет. Поэтому пруфов нет. Много где читал, что World классом выше и ни разу обратного утверждения, кроме ваших слов, разумеется...
Vorlon
 
Повідомлень: 5281
З нами з: 14.06.13
Подякував: 318 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:58

  Vorlon написав:BBC
Там ничего интересного нет. Поэтому пруфов нет. Много где читал, что World классом выше и ни разу обратного утверждения, кроме ваших слов, разумеется...
GOLD карта премиум класса, а про WORLD нет такого упоминания.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12542
З нами з: 12.08.10
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:01

Кб по максимкам выплатили
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 449
З нами з: 04.12.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:06

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:BBC
Там ничего интересного нет. Поэтому пруфов нет. Много где читал, что World классом выше и ни разу обратного утверждения, кроме ваших слов, разумеется...
Клиника Борис по голдам дает 10% скидки, по ворлду - 20%.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 836
З нами з: 04.09.10
Подякував: 94 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:13

  Кассандра написав:Кб по максимкам выплатили

Ага. Остатки по одной карте не изменились, хотя в выписке есть выплата. По другой- все нормально- и остаток и выписка. Видимо продолжает глючить немного УПЦ.
lel
 
Повідомлень: 1409
З нами з: 10.12.13
Подякував: 780 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5237523852395240
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, dexter, Google Feedfetcher, Ratatui, VLADPn і 9 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вернум Банк 1 ... 25, 26, 27
Модератор » Вів 13 січ, 2015 20:25
260 42155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 21:11
Andrew75
Идея Банк 1 ... 1473, 1474, 1475
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
14745 2078423
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 21:01
clientage
ВТБ Банк 1 ... 1234, 1235, 1236
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12356 2405680
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 20:40
Ratatui
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Вернум Банк (261)
01.02.2018 21:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.