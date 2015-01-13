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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:54
BBC
Там ничего интересного нет. Поэтому пруфов нет. Много где читал, что World классом выше и ни разу обратного утверждения, кроме ваших слов, разумеется...
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Vorlon
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Додано: Чет 01 лют, 2018 18:58
Vorlon написав:BBC
Там ничего интересного нет. Поэтому пруфов нет. Много где читал, что World классом выше и ни разу обратного утверждения, кроме ваших слов, разумеется...
GOLD карта премиум класса, а про WORLD нет такого упоминания.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:01
Кб по максимкам выплатили
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Кассандра
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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:06
Vorlon написав:BBC
Там ничего интересного нет. Поэтому пруфов нет. Много где читал, что World классом выше и ни разу обратного утверждения, кроме ваших слов, разумеется...
Клиника Борис по голдам дает 10% скидки, по ворлду - 20%.
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Інкогніто
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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:13
Кассандра написав:
Кб по максимкам выплатили
Ага. Остатки по одной карте не изменились, хотя в выписке есть выплата. По другой- все нормально- и остаток и выписка. Видимо продолжает глючить немного УПЦ.
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lel
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