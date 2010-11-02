Flamingo написав:Уважаемый представитель Альфа-банка подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что судя по полученному мною сегодня кэшбеку, получается что Акція «Подвійний Кеш-Бек» https://alfabank.ua/about/press/akciya- ... h-bek-1957 не прекратилась в декабре? Потому как мой КБ, полученный сегодня по открытой в январе "Максимке" неожиданно оказался ровно в 2 раза больше расчетного. Знал бы больше тратил . Подтвердите пожалуйста что акция продолжает действовать, потому как у меня еще почти 2 недели есть до истечения 30 дневного срока - надо же их будет правильно использовать
Flamingo, доброе утро. Акция «Двойной CashBack» действует по 30.06.2018 г.
У вас в условиях падежи не вяжутся. Поясните перевыпуск карты максимум голд на максимум ворлд или на Эко участвует в акции ?
4.1. Для того, щоб взяти участь у Акції особі, яка відповідає умовам Розділу 3 даних Правил, необхідно: 4.1.1. В період з 01.01.2018 по 31.12.2018 р. оформити одну із кредитних карток «Максимум» на MasterCard Debit World та протягом 30 днів з моменту оформлення картки провести торгівельну операцію