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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5240524152425243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:17

  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:Уважаемый представитель Альфа-банка подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что судя по полученному мною сегодня кэшбеку, получается что Акція «Подвійний Кеш-Бек» https://alfabank.ua/about/press/akciya- ... h-bek-1957 не прекратилась в декабре? Потому как мой КБ, полученный сегодня по открытой в январе "Максимке" неожиданно оказался ровно в 2 раза больше расчетного. Знал бы больше тратил :).
Подтвердите пожалуйста что акция продолжает действовать, потому как у меня еще почти 2 недели есть до истечения 30 дневного срока - надо же их будет правильно использовать ;)

Flamingo, доброе утро. Акция «Двойной CashBack» действует по 30.06.2018 г.

У вас в условиях падежи не вяжутся. Поясните перевыпуск карты максимум голд на максимум ворлд или на Эко участвует в акции ?


4.1. Для того, щоб взяти участь у Акції особі, яка відповідає умовам Розділу 3 даних Правил,
необхідно:
4.1.1. В період з 01.01.2018 по 31.12.2018 р. оформити одну із кредитних карток «Максимум»
на MasterCard Debit World та протягом 30 днів з моменту оформлення картки провести
торгівельну операцію
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:29

А кеш-бек за аптеки/АЗС/ПРОДУКТИ по 25 грн продовжили?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:53

  BBC написав:А кеш-бек за аптеки/АЗС/ПРОДУКТИ по 25 грн продовжили?

А это не оно разве?
viewtopic.php?p=4283990#p4283990
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:01

  clientage написав:
  BBC написав:А кеш-бек за аптеки/АЗС/ПРОДУКТИ по 25 грн продовжили?

А это не оно разве?
viewtopic.php?p=4283990#p4283990
Нет.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 12545
З нами з: 12.08.10
Подякував: 977 раз.
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