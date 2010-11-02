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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 02:47

При открытии текущего счета в банке к нему был открыт пакет услуг Comfort с платежной картой. Оказалось, что обслуживание пакета платное, но потребности в нем в данное время нет, т.к. средства на текущий счет поступят только осенью (и возможно будут размещены на депозит). А текущий счет было необходимо открыть уже сейчас, т.к. надо было заблаговременно предоставить его реквизиты.

В связи с этим вопрос: будут ли начислены платежи за подключение пакета за все предстоящие месяцы, если не пользоваться картой (баланс 0)?
Если да, то возможно ли отключить его сейчас и снова подключить уже осенью, при поступлении средств и оформлении депозита?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 07:26

  Tegularius написав:При открытии текущего счета в банке к нему был открыт пакет услуг Comfort с платежной картой. Оказалось, что обслуживание пакета платное, но потребности в нем в данное время нет, т.к. средства на текущий счет поступят только осенью (и возможно будут размещены на депозит). А текущий счет было необходимо открыть уже сейчас, т.к. надо было заблаговременно предоставить его реквизиты.

В связи с этим вопрос: будут ли начислены платежи за подключение пакета за все предстоящие месяцы, если не пользоваться картой (баланс 0)?
Если да, то возможно ли отключить его сейчас и снова подключить уже осенью, при поступлении средств и оформлении депозита?

Обслуживание платное 10 грн+8грн(смс) за каждый месяц, даже если не пользуешься.
Сейчас есть смысл закрыть или делать 8 операций в месяц, тогда бесплатно. И отключить смс в отделении.
anikola13
 
Повідомлень: 327
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