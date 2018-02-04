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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2018 16:30
mephala написав:ЗЫ
сейчас повсеместно банки практикуют перечисление депошки на карты или текущие. лет 15 назад такого и рядом не было. приходил, подписывал депозитный договор и уходил.
через время пришел, в кассе забрал. и все.
что сейчас поменялось что банки не хотят так работать?
Карты продвигают в массы. Плюс если депо упал на карту то и притензий в случае проблем с выплатами не предъявить уже.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 21:12
Шановний Альфабанк, а відколи це платежі через eCommerceVisa висять відкритими ще з по два тижні і не списуються. На що ви чекаєте? Через вас в мене зняли абонку по пакету.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 21:15
Кочевник написав:
Шановний Альфабанк, а відколи це платежі через eCommerceVisa висять відкритими ще з по два тижні і не списуються. На що ви чекаєте? Через вас в мене зняли абонку по пакету.
При чем тут Альфа?
Альфа их спишет только тогда, когда VISA пришлет по ним клиринг.
А может и не спишутся - получите подарок )
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Додано: Нед 04 лют, 2018 21:30
Ну, платіж через той самий сервіс того самого дня картою іншому банку успішно пройшов вже давно. Напевно до Альфи туго доходить клірінг.
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Кочевник
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- Подякували: 9 раз.
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