mephala написав:ЗЫ сейчас повсеместно банки практикуют перечисление депошки на карты или текущие. лет 15 назад такого и рядом не было. приходил, подписывал депозитный договор и уходил. через время пришел, в кассе забрал. и все. что сейчас поменялось что банки не хотят так работать?
Карты продвигают в массы. Плюс если депо упал на карту то и притензий в случае проблем с выплатами не предъявить уже.
но насколько законно отказать в принятии денег на депозит если я откажусь оформить карту или текущий? например в ощаде менеджер сказала что при открытии депо карта открывается обязательно. без этого она не сможет открыть депо.
законно отказать в принятии денег даже просто так без причины.
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mephala написав: но насколько законно отказать в принятии денег на депозит если я откажусь оформить карту или текущий? например в ощаде менеджер сказала что при открытии депо карта открывается обязательно. без этого она не сможет открыть депо.
Карта может быть условием продукта. Такая же как ставка, срок и суммы пополнения например. Вы либо соглашаетесь либо нет. Да и возможно менеджер просто физически не сможет вам его открыть так как программа будет требовать указать карточный счет для выплаты тела и процентов.