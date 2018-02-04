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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5246524752485249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 22:49

  mephala написав:
  Aps написав:
mephala написав:ЗЫ
сейчас повсеместно банки практикуют перечисление депошки на карты или текущие. лет 15 назад такого и рядом не было. приходил, подписывал депозитный договор и уходил.
через время пришел, в кассе забрал. и все.
что сейчас поменялось что банки не хотят так работать?


Карты продвигают в массы. Плюс если депо упал на карту то и притензий в случае проблем с выплатами не предъявить уже.


но насколько законно отказать в принятии денег на депозит если я откажусь оформить карту или текущий?
например в ощаде менеджер сказала что при открытии депо карта открывается обязательно. без этого она не сможет открыть депо.


законно отказать в принятии денег даже просто так без причины.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 08:53

Re: Альфа-Банк

чекаємо пуши
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 08:54

  casper12 написав:чекаємо пуши
25.02, что бы на премию собрать нужную сумму 28.02 ;)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:18

  mephala написав:
но насколько законно отказать в принятии денег на депозит если я откажусь оформить карту или текущий?
например в ощаде менеджер сказала что при открытии депо карта открывается обязательно. без этого она не сможет открыть депо.


Карта может быть условием продукта. Такая же как ставка, срок и суммы пополнения например. Вы либо соглашаетесь либо нет.
Да и возможно менеджер просто физически не сможет вам его открыть так как программа будет требовать указать карточный счет для выплаты тела и процентов.
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