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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:49

  хуторянка написав:
  lel написав:Утренние СЭПы доползли по назначению. Все в пределах операционного дня.

у меня с двух до трёх доскакали :D

Вышедшие в 14-00- к месту назначения - не дошли. Санитарный день :mrgreen: блин.
lel
 
Повідомлень: 1421
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Подякував: 781 раз.
Подякували: 165 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:52

  lel написав:
  хуторянка написав:
  lel написав:Утренние СЭПы доползли по назначению. Все в пределах операционного дня.

у меня с двух до трёх доскакали :D

Вышедшие в 14-00- к месту назначения - не дошли. Санитарный день :mrgreen: блин.


Ну и обещанного пуша пока не наблюдаем на границах плейстора.
Всё. Все полимеры, понимашь.. того...
curiousobro
 
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:14

Re: Альфа-Банк

Утро. Понедельник. Начальник спрашивает у беженцев:
- У вас глаза красные, все выходные пили смузи что ли?
- Нет! По работе скучали, плакали!
alex_b
 
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Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:32

Re: Альфа-Банк

Там смузя вкусна
Зображення
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Подякував: 352 раз.
Подякували: 451 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:20

clientage 2 раза с карты. в банкомате. у манагера- ответ норм менеджера
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:51

  V2 написав:
  clientage написав:
  BBC написав:А кеш-бек за аптеки/АЗС/ПРОДУКТИ по 25 грн продовжили?

А это не оно разве?
viewtopic.php?p=4283990#p4283990


Закінчився "Максимум" голд, прислали ворлд.
В цьому разі картка підпадає під умови акції?

Не, не попадает :(
Только если перевыпустите через повторный скоринг :wink: :wink:
Допка тож не попадает...
Однако допки участвовали в "лежачей игре" :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:35

Господа, с пушами нас снова нае...? Вроде 5 февраля назывался очередным дедлайном?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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