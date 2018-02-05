Вышедшие в 14-00- к месту назначения - не дошли. Санитарный день блин.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:49
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:52
Ну и обещанного пуша пока не наблюдаем на границах плейстора.
Всё. Все полимеры, понимашь.. того...
Додано: Пон 05 лют, 2018 19:14
Re: Альфа-Банк
Утро. Понедельник. Начальник спрашивает у беженцев:
- У вас глаза красные, все выходные пили смузи что ли?
- Нет! По работе скучали, плакали!
Додано: Пон 05 лют, 2018 19:32
Re: Альфа-Банк
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 05 лют, 2018 20:20
clientage 2 раза с карты. в банкомате. у манагера- ответ норм менеджера
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:51
Не, не попадает
Только если перевыпустите через повторный скоринг
Допка тож не попадает...
Однако допки участвовали в "лежачей игре"
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:35
Господа, с пушами нас снова нае...? Вроде 5 февраля назывался очередным дедлайном?
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