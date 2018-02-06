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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5257525852595260>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:12

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:Alfa_Bank, Прокомментируйте пожалуйста этот фрагмент Вашего ответа:Зображення

cdj2, уточните, пожалуйста, что именно непонятно в данном ответе?
Почему при доставке моей карты на тот же адрес район не был криминогенным, а клиенту - стал?
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:53

  cdj2 написав:Alfa_Bank, Прокомментируйте пожалуйста этот фрагмент Вашего ответа:Зображення

так у нас практически вся страна стрёмная... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:15

Alfa_Bank пані Алла, привіт! :P Вам я довіряю більше ніж будь кому... :P Перевірте статус заявки 1-19781967415 оформленої через колцентр Дякую! :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:04

Re: Альфа-Банк

cdj2 написав:Почему при доставке моей карты на тот же адрес район не был криминогенным, а клиенту - стал?


Видать курьер тогда и не вернулся с задания. )
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 08:33

Re: Альфа-Банк

Мне кажется там накосячили с заведением договора/счёта. Ну не помню я чтобы за две недели счёт так и не появился в тырнетбанке.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 08:54

  Alfa_Bank написав:
  Vuch написав:Уважаемый Alfa_Bank, акция 6% кешбека на WOG (по карте Carbon) будет продлеваться на следующий год?

Vuch, да, будет.

Шановні власники карток Сarbon повідомляємо Вас про зміни в умовах Акції "6% кеш-бек в АЗК WOG" с 01.03.18:
https://alfabank.ua/upload/changes-0103 ... carbon.pdf

Ну что вы за люди…
Vuch
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 08:59

Re: Альфа-Банк

Появился переход с смс на пуши в сегодняшней версии моб.приложения для иос.
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:29

Re: Альфа-Банк

для андроіда теж
casper12
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:29

  unlock написав:Появился переход с смс на пуши в сегодняшней версии моб.приложения для иос.

и для андроид
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:37

  casper12 написав:для андроіда теж


Ага. Леша ночью родил.

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