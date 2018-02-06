Почему при доставке моей карты на тот же адрес район не был криминогенным, а клиенту - стал?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:12
Re: Альфа-Банк
Почему при доставке моей карты на тот же адрес район не был криминогенным, а клиенту - стал?
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:53
Додано: Вів 06 лют, 2018 19:15
Alfa_Bank пані Алла, привіт! Вам я довіряю більше ніж будь кому... Перевірте статус заявки 1-19781967415 оформленої через колцентр Дякую!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Вів 06 лют, 2018 21:04
Re: Альфа-Банк
Видать курьер тогда и не вернулся с задания. )
Додано: Сер 07 лют, 2018 08:33
Re: Альфа-Банк
Мне кажется там накосячили с заведением договора/счёта. Ну не помню я чтобы за две недели счёт так и не появился в тырнетбанке.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
Додано: Сер 07 лют, 2018 08:54
Ну что вы за люди…
Додано: Сер 07 лют, 2018 08:59
Re: Альфа-Банк
Появился переход с смс на пуши в сегодняшней версии моб.приложения для иос.
panatar.com
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:29
Re: Альфа-Банк
для андроіда теж
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:29
и для андроид
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:37
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