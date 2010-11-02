Та понятно, что непреднамеренно и нечаянно.
Меня интересует - со скольки и до скольки он непреднамеренно и нечаянно не работает.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2018 23:06
Та понятно, что непреднамеренно и нечаянно.
Меня интересует - со скольки и до скольки он непреднамеренно и нечаянно не работает.
Додано: Сер 07 лют, 2018 23:40
Так вернули же в ДКБО прописано 9% на свои.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 08 лют, 2018 06:32
Re: Альфа-Банк
И так. Багрепорт по новой версии ведра:
1. Ошибка входа. Пока не прибить программу - ошибка входа.
2. Нет архива push.
3. При нажатии на уведомление нет текста пуш (можно только в шторке найти).
Это белый пушной зверёк ребята. Тестеров как минимум расстрелять.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
Додано: Чет 08 лют, 2018 07:07
Re: Альфа-Банк
Интересное утверждение...
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
Додано: Чет 08 лют, 2018 07:24
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 08 лют, 2018 07:38
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, и не забудьте Алёше сообщить, что нужно ещё чтобы при просмотре текста пуша можно было выделить часть текста и скопировать в буфер обмена.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
Додано: Чет 08 лют, 2018 08:27
Re: Альфа-Банк
При отключённом Альфа Чеке, включить пуш никак нельзя?
Во всяком случае,кнопки "выбора" нет. Есть только кнопка вкл. смс.
(Приложение Альфа Мобайл обновлялось).
Додано: Чет 08 лют, 2018 08:32
С пушами получился какой-то эпик фейл...
Такое впечатление, что их даже не тестировали!
Ну как можно запускать такой сырой продукт, если он не работает???
Переключил на пуш-уведомления.
Перевожу деньги с карты на карту, приходит подтверждение и... прочитать код из сообщения НЕВОЗМОЖНО, его не видно, как и нет истории пуш-сообщений! Приходится заходить в альфачек, отключать пуш, все вбивать повторно, получать СМС с кодом, переводить деньги, а потом опять отключать СМС. Ну не маразм???
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:18
Watcher
Из за того что пуш покащывает часть сообщения я при информировании вижу тока сумму транзакции, но не вижу скока после транзакции осталось денег, т. К. Эта часть сообщения уже съедена
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
реклама
|