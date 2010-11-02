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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5268526952705271>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:06

Та понятно, что непреднамеренно и нечаянно.
Меня интересует - со скольки и до скольки он непреднамеренно и нечаянно не работает.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:40

  alex_b написав:Давно нет % на остаток.
Зображення

Так вернули же в ДКБО прописано 9% на свои.
https://alfabank.ua/upload/app6_dkbo_01.03.2018.pdf
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 06:32

Re: Альфа-Банк

И так. Багрепорт по новой версии ведра:

1. Ошибка входа. Пока не прибить программу - ошибка входа.
2. Нет архива push.
3. При нажатии на уведомление нет текста пуш (можно только в шторке найти).

Это белый пушной зверёк ребята. Тестеров как минимум расстрелять.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 07:07

Re: Альфа-Банк

Интересное утверждение...Зображення
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 07:24

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:вопрос в саппорту - в этой ситуации, когда настройки показывают что выбран канал пуш, но по факту приходит не пуш, а смс, Пляка будет брать комисс или нет?

IMPRINTER, добрый день. Не будет.
Естественно, если вы {клиент) это сможете доказать :)
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 07:38

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, и не забудьте Алёше сообщить, что нужно ещё чтобы при просмотре текста пуша можно было выделить часть текста и скопировать в буфер обмена.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:27

Re: Альфа-Банк

При отключённом Альфа Чеке, включить пуш никак нельзя?
Во всяком случае,кнопки "выбора" нет. Есть только кнопка вкл. смс.
(Приложение Альфа Мобайл обновлялось).
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:32

С пушами получился какой-то эпик фейл...
Такое впечатление, что их даже не тестировали!
Ну как можно запускать такой сырой продукт, если он не работает??? :shock:
Переключил на пуш-уведомления.
Перевожу деньги с карты на карту, приходит подтверждение и... прочитать код из сообщения НЕВОЗМОЖНО, его не видно, как и нет истории пуш-сообщений! Приходится заходить в альфачек, отключать пуш, все вбивать повторно, получать СМС с кодом, переводить деньги, а потом опять отключать СМС. Ну не маразм??? :evil:
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:18

Watcher

Из за того что пуш покащывает часть сообщения я при информировании вижу тока сумму транзакции, но не вижу скока после транзакции осталось денег, т. К. Эта часть сообщения уже съедена
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:21

да что ж такое, опять МАБ лежит...
sola
 
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