Работает, но вместо р2р пополнений перешел на эквайринговые пополнения дебетных карт. Пишут, что с р2р проблемы. А эквайринговое пополнение будет доступно на картсчете только завтра после обеда.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:24
Работает, но вместо р2р пополнений перешел на эквайринговые пополнения дебетных карт. Пишут, что с р2р проблемы. А эквайринговое пополнение будет доступно на картсчете только завтра после обеда.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:34
фиг там работает ... снова умер ... Леша пришел на работу ...
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Додано: Чет 08 лют, 2018 09:37
Re: Альфа-Банк
А патамушта всі хотють дивляться скільки бабла лишилось... Бо в пушах не видно.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 08 лют, 2018 09:45
Приложуха на ведро не работала вчера, не работает и сегодня. Проверки логина и пароля на десктопе жду уже несколько минут. Такие дела.
В Европу через жony!
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:46
Re: Альфа-Банк
У меня сегодня депозит под два фонда заканчивается.
Надеюсь проблемы с МАБом на его выплату, никак не повлияет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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