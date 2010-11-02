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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5268526952705271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 877
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 877
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:24

  sola написав:да что ж такое, опять МАБ лежит...

Работает, но вместо р2р пополнений перешел на эквайринговые пополнения дебетных карт. Пишут, что с р2р проблемы. А эквайринговое пополнение будет доступно на картсчете только завтра после обеда.
Щось мені з ТАС "щастить"
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фиг там работает ... снова умер ... Леша пришел на работу ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:37

Re: Альфа-Банк

А патамушта всі хотють дивляться скільки бабла лишилось... Бо в пушах не видно.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:45

Приложуха на ведро не работала вчера, не работает и сегодня. Проверки логина и пароля на десктопе жду уже несколько минут. Такие дела.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:46

Re: Альфа-Банк

У меня сегодня депозит под два фонда заканчивается.
Надеюсь проблемы с МАБом на его выплату, никак не повлияет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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