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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2018 19:35
anikola13 написав:
Подтверждаю. 50000 грн и выносит в эквайринг. Но кому это нужно?
Мне.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:17
Інкогніто
в авале такое часто и аваль всегда предупреждает ...
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:28
Только 50000.
49999 - p2p.
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Kevin
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:42
WachtAmRhein написав:
Ну так что всё? Что хотели покращить покращилы?
пакет ультра еще непокращеным остался
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:46
Driver написав: Сержик написав:
И то, и другое с 19 января будет сниматься с комиссией 1%. Советую пойти и открыть минимальный пакет услуг с выдачей карты в валюте депозита, получить деньги, тут же закрыть этот пакет услуг. См. выше мое сообщение - по этой же схеме снял средства без потерь.
Так уже есть "Ультра". Так что открытие третьей карты -- платное.
P.S. А на второй вопрос ответите? (предыдущее сообщение отредактировал)
если лень переводится на блек и потом обратно, то
до 26.02 можно снять через сберсчет
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:50
господа, у меня такое ощущение что алла после сбоя по всем кредиткам сегодняшний день видит как РД ... у меня загорелись долги ... как в день РД хотя сегодня не он ... наблюдаем ... чую сегодня со всех у кого карты неМаксимумы (Готивка, Эко, Коннект) срубят 3,5% - гляньте свойства карты - долг горит красным как в РД ... ох чую завтра будет жарко когда алла сегодня по всем кредиткам у всех спишет 3,5% и вгонит в несанкц - обосрет всем грейс со всеми вытекающими ...
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:56
IMPRINTER написав:
долг горит красным как в РД
Ага, вище писав вже
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:56
IMPRINTER написав:
господа, у меня такое ощущение что алла после сбоя по всем кредиткам сегодняшний день видит как РД ... у меня загорелись долги ... как в день РД хотя сегодня не он ... наблюдаем ... чую сегодня со всех у кого карты неМаксимумы (Готивка, Эко, Коннект) срубят 3,5% - гляньте свойства карты - долг горит красным как в РД ... ох чую завтра будет жарко когда алла сегодня по всем кредиткам у всех спишет 3,5% и вгонит в несанкц - обосрет всем грейс со всеми вытекающими ...
Хуже. Сумма горит с учетом рассрочек.
Щось мені з ТАС "щастить"
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