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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 528452855286528752885289>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 878
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 878
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:35

Re: Альфа-Банк

  anikola13 написав:Подтверждаю. 50000 грн и выносит в эквайринг. Но кому это нужно?
Мне.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:16

Re: Альфа-Банк

В Авале завтра похожее намечается.

Зображення
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:17

Інкогніто

в авале такое часто и аваль всегда предупреждает ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:28

Re: Альфа-Банк

Только 50000.
49999 - p2p.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:33

  curiousobro написав:[ . . . ]
(тут хотел вставить ссылку на отпи..ного кота, но МАБ уже заработал, взять неоткуда)

:)

Возьмите с новой аватарки Постернака :D
https://forum.finance.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=60577
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:42

  WachtAmRhein написав:Ну так что всё? Что хотели покращить покращилы?

пакет ультра еще непокращеным остался
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:46

  Driver написав:
  Сержик написав:И то, и другое с 19 января будет сниматься с комиссией 1%. Советую пойти и открыть минимальный пакет услуг с выдачей карты в валюте депозита, получить деньги, тут же закрыть этот пакет услуг. См. выше мое сообщение - по этой же схеме снял средства без потерь.

Так уже есть "Ультра". Так что открытие третьей карты -- платное. :(

P.S. А на второй вопрос ответите? (предыдущее сообщение отредактировал)

если лень переводится на блек и потом обратно, то
до 26.02 можно снять через сберсчет
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:50

господа, у меня такое ощущение что алла после сбоя по всем кредиткам сегодняшний день видит как РД ... у меня загорелись долги ... как в день РД хотя сегодня не он ... наблюдаем ... чую сегодня со всех у кого карты неМаксимумы (Готивка, Эко, Коннект) срубят 3,5% - гляньте свойства карты - долг горит красным как в РД ... ох чую завтра будет жарко когда алла сегодня по всем кредиткам у всех спишет 3,5% и вгонит в несанкц - обосрет всем грейс со всеми вытекающими ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:56

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:долг горит красным как в РД

Ага, вище писав вже
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:56

  IMPRINTER написав:господа, у меня такое ощущение что алла после сбоя по всем кредиткам сегодняшний день видит как РД ... у меня загорелись долги ... как в день РД хотя сегодня не он ... наблюдаем ... чую сегодня со всех у кого карты неМаксимумы (Готивка, Эко, Коннект) срубят 3,5% - гляньте свойства карты - долг горит красным как в РД ... ох чую завтра будет жарко когда алла сегодня по всем кредиткам у всех спишет 3,5% и вгонит в несанкц - обосрет всем грейс со всеми вытекающими ...

Хуже. Сумма горит с учетом рассрочек.
Щось мені з ТАС "щастить"
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