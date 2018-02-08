Додано: Чет 08 лют, 2018 20:50

господа, у меня такое ощущение что алла после сбоя по всем кредиткам сегодняшний день видит как РД ... у меня загорелись долги ... как в день РД хотя сегодня не он ... наблюдаем ... чую сегодня со всех у кого карты неМаксимумы (Готивка, Эко, Коннект) срубят 3,5% - гляньте свойства карты - долг горит красным как в РД ... ох чую завтра будет жарко когда алла сегодня по всем кредиткам у всех спишет 3,5% и вгонит в несанкц - обосрет всем грейс со всеми вытекающими ...

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX